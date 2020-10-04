Повітряні сили спростували заяви про роль сина командувача у катастрофі Ан-26.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ назвали "брехнею і маніпуляцією" заяву голови Харківської ОДА Олексія Кучера про надання пріоритету в посадці літаку з сином командувача Повітряних сил Сергія Дроздова перед Ан-26, який зазнав катастрофи.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Олексій Кучер

"У студії програми "Свобода слова" "Шустер-online" зібрались авіаційні експерти, політики, урядовці, аби обговорити болючі питання стосовно авіації Повітряних сил, аби відповісти на запитання громадськості і допомогти глядачу зрозуміти, що ж відбулося на борту Ан-26Ш і що нам робити далі з військовою авіацією у непростій ситуації, у воюючій країні. Взяти участь у програмі зголосився й командувач Повітряних сил ЗС України генерал-полковник Сергій Дроздов. Однак відповіді на ці болючі запитання, схоже, не потрібні були вчителю фізкультури, прокурору, помічнику судді, адвокату, а нині – голові Харківської ОДА і за сумісництвом "експерту з керівництва польотами військової авіації" Олексію Кучеру, який одразу зробив свої упереджені висновки, навіть попри виважену і чітку позицію голови державної слідчої комісії Олега Уруського. Хоч на ефір пан Кучер не прийшов, у прямому включенні він ганебно перейшов на особистості та дорікнув командувачу Повітряних сил, начебто літаку, на якому перебував його (Сергія Дроздова) син, дали пріоритет при посадці. Мовляв, ця хвилина могла вплинути на успішну посадку Ан-26Ш", – йдеться у повідомленні.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ назвали цю заяву Кучера "брехнею і маніпуляцією".

"Можливо, пора вже дзвонити очільнику Служби безпеки України з приводу цього "губєрнатора", чию риторику завтра радісно підхопить пані Скабєєва? Це точно піде на користь країні! Шановні журналісти, блогери, державні діячі, які минулого вечора скопіювали гучний "сенсаційний" заголовок із "літаком сина командувача". Це відверта брехня та маніпуляція! Цей літак жодним чином не впливав на катастрофу Ан-26Ш! Триває розслідування жахливої авіакатастрофи. Треба встановити істину, винних і усі деталі трагедії. Закликаємо не піддаватися на маніпуляції і користуватися даними з достовірних джерел. Не дамо перетворити цю трагічну історію на чиюсь піар-кампанію!" – обурилися в командуванні.

2 жовтня голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", що на борту літака, який посадили перед Ан-26, перебував син командувача Повітряних сил Сергія Дроздова. Керівник Харківщини заявив, що від самого початку знає про цей факт, але публічно заявив лише вчора, коли сам Дроздов в ефірі підтвердив, що його син, курсант університету ім. Кожедуба, у день катастрофи брав участь у навчальних польотах, але "був в іншому літаку".

"Я зараз не буду говорити, посадили саме той (літак), тому що там був син, я просто констатую факт, що на другому борту був син пана Дроздова", – цитує "Укрінформ". Він вимагав відповіді на запитання, якому літаку мали б надати пріоритет для посадки, коли вже було відомо про несправність в Ан-26, що впав.

Водночас Дроздов припущення Кучера спростував.

Віцепрем’єр-міністр Олег Уруський, який очолює міжвідомчу комісію по розслідуванню катастрофи, на початку програми підтвердив, що екіпаж, повідомляючи про певну несправність, не просив екстреної посадки.

Колишній командувач Десантно-штурмових військ, народний депутат від партії "Європейська солідарність" Михайло Забродський під час ефіру розкритикував позицію голови ОДА.

"Я хотів би нагадати пану "губернатору", що в цій катастрофі загинули люди, постраждали родичі і близькі. Причина катастрофи не встановлені, всі посадові особи, державні діячі, в тому числі й політики, дуже стримані в своїх коментарях, включаючи Президента, який знає більше, ніж всі ми. Поки що немає результатів. Якщо ми будемо маніпулювати всіма плітками, які циркулюють у Харкові, то ми можемо дуже далеко зайти", – зауважив Забродський.

"Непрофесійне, а часом і відверто аморальне ставлення нещодавніх висуванців на державні посади від правлячої влади до подій потрохи стає ознакою часу", – констатував він.

Увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебувало 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб. Один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Віталія Вільхового поховали 30 вересня у селі Волиця під Червоноградом. Інших загиблих поховають після ідентифікації тіл.