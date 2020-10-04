100 тисяч українців побороли коронавірус.

Число добових випадків коронавірусної хвороби в Україні вже п'яту перевищує чотири тисячі – вчора підтверджено 4140 захворювань.

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони.

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Харківській області (414), і в Києві (407). На Донеччині – 323 захворювання, на Житомирщині – 281, на Сумщині – 263, на Дніпропетровщині – 212.

За добу зафіксовано 44 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загальна кількість летальних випадків – 4397.

За час пандемії в Україні діагностовано 226 462 випадки COVID-19. Одужало 100 107 людей.