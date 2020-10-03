За місяць до виборів ймовірність перемоги Трампа становить 13%.

За місяць до виборів президента США ймовірність перемоги Трампа оцінюється в 13%. Такі результати моделі британського тижневика The Economist, яка оцінює шанси перемоги кожного кандидата в кожному штаті.

 

 

Нагадаємо, що президента Сполучених Штатів вибирає колегія електорів, яку, власне, вибирають громадяни США, що зареєструвалися для участі у виборах. Для перемоги у виборах кандидату необхідно отримати голоси більше половини з 538 обраних членів Колегії електорів, тобто 270 голосів.

 

Число електорів від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі; кожен штат має по два сенатори в Сенаті і різну, залежно від кількості населення, кількість конгресменів в палаті представників. Крім того, федеральний округ Колумбія, який не має представників у Конгресі, має стільки ж електорів, як найменш населений штат (нині це Вайомінг) – три електори.

 

Найбільше число електорів (55) має Каліфорнія, далі – Техас (38) та Флорида (29), найменше, по три електори, мають 7 штатів.

 

Кожен штат сам вирішує, як розподілити належні йому голоси електорів. У більшості штатів голоси всіх електорів отримує той кандидат, який набирає просту більшість голосів виборців штату. Виняток становлять штати Мен (4 електори) і Небраска (5 електорів), де за голосуванням у штаті в цілому вибирається два електори, а решту – за результатами голосування в кожному з округів. Треба зазначити, правда, що електори можуть голосувати (і дуже зрідка голосують) інакше, ніж мали би, але ще не було випадку, щоб це вплинуло на результат виборів.

 

Таким чином ймовірність перемоги того чи іншого кандидата визначається переважно у т.зв. штатах-брандмаєру, які забезпечують останні в рейтингу (починаючи від найбільш надійних для кандидатів штатів) голоси електорів; для оцінки ймовірності треба враховувати також і кореляцію зміни рівня підтримки в різних штатах (якщо цей рівень, скажімо, зменшиться в одному штаті, то, з відомою ймовірністю, він зменшиться і в інших штатах: тобто зміна підтримки в загальнонаціональному масштабі теж з більшою чи меншою ймовірністю призведе до зміни підтримки в кожному штаті – звідси увага до цих опитувань).

 

 

На даний момент визначальним для перемоги штатом є Пенсильванія, який на осі наростаючої кількості електорів (від найбільш демократичного до найбільш республіканського штатів) розташований акурат посередині. Станом на нині рівень підтримки Байдена там вищий від рівня підтримки Трампа на 5,8%. Щоправда, Байден випереджає, але з меншою перевагою, Трампа ще в 5 штатах із сумарною кількістю 77 електорів, але якщо його перевага в Пенсильванії розчиниться, то, з високою ймовірністю, вона зникне і в цих п'яти штатах.

 


Динаміка підтримки різних кандидатів у Пенсильванії (за даними соціологічних опитувань)

 

Нагадаємо, що подібна модель Нейта Сілвера на попередніх виборах за день до виборів оцінювала ймовірність перемоги Трампа лиш в 33%; а за місяць до виборів – взагалі у 18% (і вона далі падала до 12%), але за три тижні настав перелом, і перевага Клінтон швидко випарувалась.

 

 

 

03.10.2020

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