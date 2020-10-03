Число добових смертей від ковіду підійшло до сотні.

В Україні четверту добу поспіль фіксують понад чотири тисячі добових випадків COVID-19, і четверту добу поспіль антирекорд захворювань оновлюється. Згідно з інформацією Ради національної безпеки та оборони, за вчора в Україні підтвердили 4661 випадок ковіду. При тім 92 померло - це антирекорд смертності.

Найбільшу кількість добових випадків коронавірусної хвороби виявили на Харківщині (516) та в Києві (441). На Одещині - 310 захворювань, на Дніпропетровщині - 296, на Сумщині - 231, на Полтавщині - 215, на Донеччині - 214, на Львівщині - 206, на Житомрщині - 203.

Загальна кількість виявлених захворювань зросла до 222 322. Померло - 4353 людей.

Офіційно в Україні 119 232 активних носіїв захворювання.