Число добових смертей від ковіду підійшло до сотні.

 

В Україні четверту добу поспіль фіксують понад чотири тисячі добових випадків COVID-19, і четверту добу поспіль антирекорд захворювань оновлюється. Згідно з інформацією Ради національної безпеки та оборони, за вчора в Україні підтвердили 4661 випадок ковіду. При тім 92 померло - це антирекорд смертності.

 

 

 

Найбільшу кількість добових випадків коронавірусної хвороби виявили на Харківщині (516) та в Києві (441). На Одещині - 310 захворювань, на Дніпропетровщині - 296, на Сумщині - 231, на Полтавщині - 215, на Донеччині - 214, на Львівщині - 206, на Житомрщині - 203.

 

Загальна кількість виявлених захворювань зросла до 222 322. Померло - 4353 людей.

 

Офіційно в Україні 119 232 активних носіїв захворювання.

 

03.10.2020

До теми

Чорниця проти запальних захворювань кишківника
Поліфеноли ягід пригнічують реакцію імунного захисту на власні тканини.
02.10.20 | | Наука
Нагірно-карабаська геополітична гра
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Масштаб ескалації збройного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном може радикально змінити геополітичну диспозицію сил на Кавказі.
02.10.20 | | У світі
Територія довіри ГогольFest
Катерина Гладка
Учасники одеської творчої групи PLOT досліджують дійсність, людей, міста і особливості нашої сучасності. На херсонському Dream ГогольFest перформери розмірковували про вміння висловлювати почуття, одеську пожежу і перформанс про це, херсонських сонних мешканців та нові виклики часу.
01.10.20 | | Штука
Парацетамол підвищує готовність ризикувати
Популярне знеболювальне змінює сприйняття ризику та послаблює відчуття небезпеки.
01.10.20 | | Наука
Книжка. Ножиці. Папір
Юлія Овсяник
Бібліотекарка, що ріже книжки. Звучить, ніби детектив. Однак це про мистецтво. Ірина Решетар – стрийська бібліотекарка – творить оригінальні композиції з книжок. Для цього використовує списану літературу. Одні її витворами захоплюються, інші критикують, захищаючи книжкову недоторканість. У кожному разі ці роботи не залишають байдужими.
30.09.20 | | Штука
Колискові для Олекси. Колискові для кожного.
Соломія ЧУБАЙ
Знайшла свій щоденник, який вела ще 11-річною дівчиною, і пригадала, що писала тоді колискові для своєї майбутньої дитини. Зробити альбом мене підштовхнула наша з Олексою історія...
30.09.20 | | Галичина
Священник Ілько Кузів – фольклористичний кореспондент Франка
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Маловідомий український педагог, історик, перекладач, збирач народних пісень о.Ілько Кузів все ж лишив свій слід у вітчизняній культурі
30.09.20 | | Минуле
Забалакатися українською
Ілько ЛЕМКО
Для багатьох львів’ян не є секретом, що російська мова беззастережно домінує у львівських парках (і не тільки), і це домінування з роками збільшується...
29.09.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.