Для Івано-Франківщини розробляють інтегровану мережу роверових маршрутів «ВелоГаличина».

ГО «Центр соціальних та ділових ініціатив» розробляє концепцію розвитку велосипедної інфраструктури в Івано-Франківській області. Проєкт «Bike AcceNT: велосипедна доступність об’єднує території» реалізовується у межах програми транскордонної співпраці між Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Україною. З українського боку проєкт реалізують в Івано-Франківській та Закарпатській областях, повідомив «Z» голова громадської організації Іван Зінов’єв.



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За його інформацією, підрядник – компанія «Урбан Прогрес» – проєктує мережу веломаршрутів Івано-Франківщини, а «Центр соціальних та ділових ініціатив» проводить зустрічі з громадами для максимального збору пропозицій стосовно майбутніх веломаршрутів та розвитку велоінфраструктури.

«Йдеться про розробку першої в Україні концепції розвитку веломережі на рівні області, адже поки що такими концепціями можуть похвалитися лише окремі міста та громади. Затвердження такої концепції сприятиме розвитку необхідної велоінфраструктури та популяризації велосипедного виду транспорту, опосередковано це покращить не лише транспортну доступність територій для мешканців краю, але також посилить туристичний потенціал громад.

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На рівні Івано-Франківської облдежрдаміністрації створена робоча група. Зараз ми збираємо пропозиції, ідеї від громад, щоб врахувати їх у концепції. Очікується, що до кінця року концепція буде винесене на затвердження на сесію депутатами Івано-Франківської облради», – прокоментував Іван Зінов’єв.



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За його словами, опираючись на цей документ, громади в подальшому зможуть подаватися на фінансування, зокрема за програмою соціально-економічного розвитку, щоб будувати відповідну велоінфраструктуру, або передбачати прокладання велодоріжок у межах фінансування ремонту доріг.

Він додав, що зустрічі для збору пропозицій щодо майбутніх веломаршрутів уже відбулися у Яремчі, Долині, Тлумачі та Івано-Франківську. Однією з таких пропозицій є проєкт «ВелоГаличина» Ямницької об’єднаної територіальної громади, який передбачає прокладання веломаршрутів, які з’єднають Галицьку, Івано-Франківську, Єзупільську, Угринівську та Ямницьку ОТГ.

Цей проєкт готуються подати на секторальну бюджетну підтримку Європейського Союзу. У межах проєкту, окрім спорудження велодоріжок, планують закуплять ровери для органів місцевого самоврядування, організують велошколу для молоді з громад.

За словами Івана Зінов’єва, за підсумками проєкту «Bike AcceNT: велосипедна доступність об’єднує території» мережу діючих і проектованих веломаршрутів накладуть на карту доріг для загального користування. Він додав, що активісти з київської організації U-Cycle почали створення мережі веломаршрутів цілою Україною, і карта-схема веломаршрутів Івано-Франківщиною у подальшому стане її складовою.