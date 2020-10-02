Голова Львівської ОДА погодив будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій у Львові.

Проєкт будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13 у Львові отримав погодження Львівської облдержадміністрації. В середу, 30 вересня, голова Львівської ОДА Максим Козицький підписав відповідне розпорядження.

Фото https://loda.gov.ua

Погоджено будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів у м. Львові, на вул. Пластовій, 13 на суму 1 мільярд 287 мільйонів 444 тисяч гривень. Зокрема, 453 млн 366 тисяч гривень коштуватиме саме будівництво, а 610 млн 734 тис. гривень – устаткування.



Фото https://city-adm.lviv.ua

Тендерний комітет ЛКП «Зелене місто» разом із міжнародними консультантами аналізує тендерні пропозиції у межах міжнародного тендеру на будівництво сміттєпереробного комплексу. Як відомо, до другого етапу тендера були допущені чотири учасники, кожен з яких має досвід будівництва сміттєпереробних комплексів у європейських країнах:

– компанія Eggersmann Anlagenbau GMBH (Німеччина)

– компанія Control Process S.A. з Польщі

– консорціум із двох фірм – WTT (Нідерланди) та Axis (Литва)

– консорціум із двох фірм – MUT (Австрія) та Dogusan (Туреччина).

«Учасники до 28 вересня подали пакети документів із тендерними пропозиціями. До 6 жовтня триватиме їх аналіз. Тоді ми надішлемо рапорт у ЄБРР, і сподіваємося, що уподовж двох тижнів буде визначено переможця тендеру. Проте ЄБРР проводитиме свій аналіз і може звертатися за додатковими уточненнями», – прокоментували «Z» в ЛКП «Зелене Місто».

За проєктними рішеннями, потужність майбутнього механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів має становити 240 тис. тонн відходів на рік при двозмінній роботі, що дозволить переробляти всі тверді побутові відходи міста за рік. При цьому планується створити 144 робочих місця. Проектом передбачено можливість модернізації або введення додаткової третьої зміни. Головне завдання заводу – зменшити об’єм залишкового сміття, яке так чи інакше підлягає утилізації шляхом захоронення. За проєктом, частка залишкових відходів у цьому комплексі становитиме не менше 30%.

Загальна площа під комплексом – 21 902 м². Тривалість будівництва – 2 роки. Підрядник отримає у ропорядження підготовлену ділянку, адже до липня 2020 року ЛКП «Зелене місто» уже провело комплекс необхідних підготовчих робіт.



Фото https://city-adm.lviv.ua

Нагадаємо, на втілення проєкту Львів отримав 25 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку та 10 мільйонів єврогранту – безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Внесок міста – 6,75 мільйона євро.

Як відомо, проти сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13 протестували мешканці мікрорайонів Знесіння та Кривчиці, і зверталися до суду про скасування рішення виконкому Львівської міськради про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування сміттєпереробного комплексу. Проте 22 квітня 2020 року Львівський окружний суд прийняв ухвалу про закриття провадження у цій справі.

Проєкт сміттєпереробного заводу пройшов комплексну державну експертизу та отримав позитивний висновок.

Відповідно до проєкту, на заводі контролюватимуть параметри клімату та викиди, а також будуть спеціальні фільтри, що не дозволятимуть поширення неприємного запаху. Для додаткових гарантій консультувати та наглядати за будівельними, екологічними нормами та фінансовими витратами будуть європейські фахівці від ЄБРР та Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, які й фінансують проект.



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