У Тернополі будують дощовий колектор за понад 89 мільйонів гривень.

У Тернополі будують міський дощовий колектор за понад 89 мільйонів гривень. У Тернополі на вулиці Галицькій триває масштабне будівництво колектора для відведення дощових і талих вод з шести мікрорайонів: «Канада», «Східний», «Сонячний», «Центр», «Мікрорайон №6», «Північний», повідомила пресслужба Тернопільської міської ради.

Ремонтні роботи заплановано провести на ділянці від існуючого колектора: від транспортної розв’язки вулиць Збаразька – Вояків дивізії «Галичина» – Бродівська до транспортної розв’язки «Проспект Злуки – вул. Генерала Тарнавського – вул. Коновальця».

Далі збудують проїжджу та пішохідну частини на вул. Галицькій – від ПрАТ «Тернопільське АТП 16127» до вул. Енергетичної.

«За роки експлуатації вулиці тут погіршилося асфальтобетонне покриття і стан інженерних мереж. Заміни, зокрема, потребують водопровідні мережі, побутова каналізація та дві нитки напірного каналізаційного колектора. Через це під час злив затоплюються підвали житлових будинків на вул. Галицькій, а пориви напірних колекторів призводять до зупинок каналізаційної насосної станції №7. Окрім цього, Тернопіль активно розбудовується, утворюються нові мікрорайони, тож зона каналізування колектора збільшується практично щодня», – прокоментував міський голова Сергій Надал.

Будує дощовий колектор на вул. Галицькій у Тернополі ТзОВ «АВАКС ПРОФ». У 2019 році компанія перемогла у тендері з очікуваною вартістю будівництва колектора у 107 мільйонів 292 тисячі гривень, запропонувавши найнижчу ціну на роботи – 89 мільйонів 343 тисячі гривень, йдеться у Prozorro.

У квітні 2021 року уклали додаткову угоду, вказавши, що вартість робіт, виконаних підрядником у 2020 році – 69 тисяч 259 грн, цьогоріч він має виконати роботи на 16 мільйонів 500 тисяч гривень, а у наступному – на 72 мільйони 772 тисячі 740 гривень. Попри продовження терміну дії договору, вартість угоди наразі не змінилася.

Підрядна організація почала будівництво колектора від ПК 3+80 до ПК 8+02 довжиною 422 м.

«Працівниками підрядної організації уже демонтовано тимчасові споруди на стоянці автотранспорту, влаштовано земляну траншею траси колектора довжиною 170 погонних метрів, виконано шурфування наявних інженерних мереж, прокладено самопливну каналізацію та проведено завезення та складування будівельних матеріалів (дорожні плити та перекриття», – повідомила пресслужба ТМР.

На проведення робіт з будівництва колектора у 2021 році передбачено кошти Державного фонду регіонального розвитку у розмірі 10 мільйонів 399 тисяч гриивень та співфінансування з бюджету громади у розмірі 17 мільйонів 100 тисяч гривень. Загальна вартість робіт згідно з проєктно-кошторисною документацією оцінюється у 110 мільйонів 631 тисячу гривень.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «АВАКС ПРОФ» належить мешканцю Тернополя Олександру Ярмоленку. Його дружина, за даними декларації за 2019 рік, працює в Тернопільській міськраді на посаді заступника начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення.

Згідно з Clarity, упродовж 2019-2021 років компанія «Авакс Проф» отримала замовлень від управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міськради на 539 мільйонів 987 тисяч 213 гривень, від управління капітального будівництва Тернопільської ОДА – на 467 мільйонів 496 тисяч 442 гривень.

Фото ternopilcity.gov.ua