У керівників "Слуги народу" та "За майбутнє" – коронавірус.

Керівники політичних партій "Слуга народу" та "За майбутнє" народні депутати Ігор Палиця та Олександр Корнієнко повідомили про те, що інфікувалися COVID-19. Цього тижня коронавірусну хворобу також діагностували в лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка і керівниці партії "Голос" Кіри Рудик.

Корнієнко повідомив про те, що виявив ковід без особливої симптоматики.

"Симптомів, крім температури, в мене не було. Але відразу, щойно вона піднялась, зробив і експрес-, і ПЛР-тести. Обидва не показали результату", – розповів депутат.

Підозри посилилися після візиту до пульмонолога. "Мені зробили КТ із висновком "схоже на ковід-19". Після чого я відразу самоізолювався. Три дні я перебував у стані "ковіду Шредінгера". Якісь симптоми схожі: гірше з нюхом і смаками. Якихось взагалі немає – наприклад, кашлю", – переповів Корнієнко.

Врешті інший тест підтвердив COVID-19. "Лікарі кажуть, що це зараз часта історія, коли ПЛР нічого не показує – а потім антитіла є", – написав Корнієнко у Facebook.

Тимчасом голова партії "За майбутнє" Ігор Палиця заявив у інтерв'ю для телеканалу "1+1": тест показав позитивний результат, хоча сам він усе ще не відчуває симптомів.

"Прийшов позитивний тест мені на коронавірус. Я самоізолювався. Симптомів немає – просто були контакти, я вирішив пройти тестування. Нічого страшного немає. У мене немає ніяких симптомів. Почав профілактичне лікування", – повідомив Палиця.

У середу Верховна Рада вирішила відмовитися від роботи в сесійній залі. Натомість народні депутати працювати у режимі роботи в комітетах (що можна робити дистанційно).

Зокрема, депутати вирішили провести пленарне засідання лише 20 жовтня. А перший звичайний робочий тиждень у парламентарів розпочнеться із 2 листопада.

На засіданні ВР Дмитро Разумков заявив, що скасувати пленарні засідання планують через спалах коронавірусу серед нардепів.