В Україні за добу 4633 випадків COVID-19.

 

Третю добу поспіль в Україні фіксують рекорд захворювань на коронавірусну хворобу – за вчора підтверджено 4633 нових випадків ковіду, що на пів тисячі захворювань більше, ніж днем раніше.

 

Про це йдеться в даних, поширених у п'ятницю Радою національної безпеки та оборони.

 

Найбільшу кількість нових захворювань зафіксували на Харківщині (460) та в Києві (447). На Дніпропетровщині – 334 випадків ковіду за добу, на Одещині – 280, на Хмельниччині – 244, на Сумщині – 242, на Львівщині – 236, на Тернопільщині – 229, на Рівненщині – 216.

 

Минулої доби зафіксовано 68 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 4261.

 

Офіційно в Україні 116 809 активних носіїв хвороби.

 

02.10.2020

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