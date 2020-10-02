В Україні за добу 4633 випадків COVID-19.

Третю добу поспіль в Україні фіксують рекорд захворювань на коронавірусну хворобу – за вчора підтверджено 4633 нових випадків ковіду, що на пів тисячі захворювань більше, ніж днем раніше.

Про це йдеться в даних, поширених у п'ятницю Радою національної безпеки та оборони.

Найбільшу кількість нових захворювань зафіксували на Харківщині (460) та в Києві (447). На Дніпропетровщині – 334 випадків ковіду за добу, на Одещині – 280, на Хмельниччині – 244, на Сумщині – 242, на Львівщині – 236, на Тернопільщині – 229, на Рівненщині – 216.

Минулої доби зафіксовано 68 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 4261.

Офіційно в Україні 116 809 активних носіїв хвороби.