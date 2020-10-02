Галицькі хроніки COVID-19: 2 жовтня.

Станом на 09:00 2 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 48 790 хворих на COVID-19. За минулу добу – 596 нових випадків: 131 – на Івано-Франківщині, 236 – на Львівщині (проведено 1649 ПЛР-досліджень) та 229 – на Тернопіллі (проведено 949 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано одинадцять летальних випадків: п'ятеро людей померло на Львівщині, ще п'ятеро – на Івано-Франківщині та одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 жовтня (09:00): 13 996 випадків, 229 нових
м. Тернопіль – 59 осіб
Бережанський район – 16 осіб
Борщівський район – 34 особи
Бучацький район – 11 осіб
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 22 особи
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 18 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 11 осіб
Підгаєцький район – 6 осіб
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 13 осіб
Чортківський район – 7 осіб
Шумський район – 13 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 жовтня (09:00): 20 826 випадків, 236 нових
м. Львів – 109 осіб
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 25 осіб
Жовківський район – 8 осіб
Золочівський район – 4 особи
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 5 осіб
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 12 особи
Радехівський район – 6 осіб
Самбірський район – 2 особи
Сокальський район – 25 осіб
Стрийський район – 7 осіб
Яворівський район – 24 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 жовтня (09:00): 13 968 випадків, 131 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.02.10.2020