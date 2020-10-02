Галицькі хроніки COVID-19: 2 жовтня.

 

Станом на 09:00 2 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 48 790 хворих на COVID-19. За минулу добу – 596 нових випадків: 131 – на Івано-Франківщині, 236 – на Львівщині (проведено 1649 ПЛР-досліджень) та 229 – на Тернопіллі (проведено 949 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано одинадцять летальних випадків: п'ятеро людей померло на Львівщині, ще п'ятеро – на Івано-Франківщині та одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 2 жовтня (09:00): 13 996 випадків, 229 нових

м. Тернопіль – 59 осіб

Бережанський район – 16 осіб

Борщівський район – 34 особи

Бучацький район – 11 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 22 особи

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 18 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 11 осіб

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 7 осіб

Шумський район – 13 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 жовтня (09:00): 20 826 випадків, 236 нових

м. Львів – 109 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 25 осіб

Жовківський район – 8 осіб

Золочівський район – 4 особи

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 5 осіб

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 12 особи

Радехівський район – 6 осіб

Самбірський район – 2 особи

Сокальський район – 25 осіб

Стрийський район – 7 осіб

Яворівський район – 24 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

2 жовтня (09:00): 13 968 випадків, 131 новий

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

02.10.2020

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