Галицькі хроніки COVID-19: 1 жовтня.

Станом на 09:00 1 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 48 194 хворих на COVID-19. За минулу добу – 630 нових випадків: 137 – на Івано-Франківщині, 240 – на Львівщині (проведено 1188 ПЛР-досліджень) та 253 – на Тернопіллі (проведено 774 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині та ще одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 жовтня (09:00): 13 767 випадків, 253 нових
м. Тернопіль – 102 особи
Бережанський район – 5 осіб
Гусятинський район – 14 осіб
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 7 осіб
Зборівський район – 8 осіб
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 30 осіб
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 10 осіб
Підволочиський район – 14 осіб
Підгаєцький район – 6 осіб
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 13 осіб
Чортківський район – 12 осіб
Шумський район – 15 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 жовтня (09:00): 20 590 випадків, 240 нових
м. Львів – 114 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 6 осіб
Дрогобицький район – 18 осіб
Жидачівський район – 3 особи
Жовківський район – 8 осіб
Золочівський район – 12 осіб
Кам'янка-Буський район – 3 особи
Миколаївський район – 13 осіб
Мостиський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 15 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 3 особи
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 28 осіб
Стрийський район – 3 особи
Яворівський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 жовтня (09:00): 13 837 випадків, 137 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.01.10.2020