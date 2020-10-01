Галицькі хроніки COVID-19: 1 жовтня.

Станом на 09:00 1 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 48 194 хворих на COVID-19. За минулу добу – 630 нових випадків: 137 – на Івано-Франківщині, 240 – на Львівщині (проведено 1188 ПЛР-досліджень) та 253 – на Тернопіллі (проведено 774 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині та ще одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 жовтня (09:00): 13 767 випадків, 253 нових

м. Тернопіль – 102 особи

Бережанський район – 5 осіб

Гусятинський район – 14 осіб

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 8 осіб

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 30 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 10 осіб

Підволочиський район – 14 осіб

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 12 осіб

Шумський район – 15 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 жовтня (09:00): 20 590 випадків, 240 нових

м. Львів – 114 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 6 осіб

Дрогобицький район – 18 осіб

Жидачівський район – 3 особи

Жовківський район – 8 осіб

Золочівський район – 12 осіб

Кам'янка-Буський район – 3 особи

Миколаївський район – 13 осіб

Мостиський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 15 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 3 особи

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 28 осіб

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 5 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

1 жовтня (09:00): 13 837 випадків, 137 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.