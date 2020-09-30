Галицькі хроніки COVID-19: 30 вересня.

Станом на 09:00 30 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 47 564 хворих на COVID-19. За минулу добу – 599 нових випадків: 123 – на Івано-Франківщині, 265 – на Львівщині (проведено 1218 ПЛР-досліджень) та 211 – на Тернопіллі (проведено 790 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині та ще одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 вересня (09:00): 13 514 випадків, 211 нових
м. Тернопіль – 67 осіб
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 14 осіб
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 2 особи
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 12 осіб
Кременецький район – 20 осіб
Лановецький район – 9 осіб
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 7 осіб
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 19 осіб
Чортківський район – 23 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 вересня (09:00): 20 085 випадків, 265 нових
м. Львів – 78
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 27 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 10 осіб
Золочівський район – 19 осіб
Кам'янка-Буський район – 7 осіб
Миколаївський район – 1 особа
Мостиський район – 4 особи
Перемишлянський район – 16 осіб
Пустомитівський район – 23 особи
Сколівський район – 5 осіб
Сокальський район – 24 особи
Стрийський район – 3 особи
Яворівський район – 38 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 вересня (09:00): 13 700 випадків, 123 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим поcиланням.30.09.2020