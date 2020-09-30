Галицькі хроніки COVID-19: 30 вересня.

Станом на 09:00 30 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 47 564 хворих на COVID-19. За минулу добу – 599 нових випадків: 123 – на Івано-Франківщині, 265 – на Львівщині (проведено 1218 ПЛР-досліджень) та 211 – на Тернопіллі (проведено 790 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині та ще одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 вересня (09:00): 13 514 випадків, 211 нових

м. Тернопіль – 67 осіб

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 14 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 2 особи

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 12 осіб

Кременецький район – 20 осіб

Лановецький район – 9 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 7 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 19 осіб

Чортківський район – 23 особи

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 вересня (09:00): 20 085 випадків, 265 нових

м. Львів – 78

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 27 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 10 осіб

Золочівський район – 19 осіб

Кам'янка-Буський район – 7 осіб

Миколаївський район – 1 особа

Мостиський район – 4 особи

Перемишлянський район – 16 осіб

Пустомитівський район – 23 особи

Сколівський район – 5 осіб

Сокальський район – 24 особи

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 38 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

30 вересня (09:00): 13 700 випадків, 123 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим поcиланням.