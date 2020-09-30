Більшість американців визнали Байдена переможцем перших дебатів.

Водночас самі дебати глядачі й експерти назвали «абсолютно жахливими».

Більшість американських телеглядачів вважають, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден здобув перемогу над кандидатом від Республіканської партії, чинним президентом Дональдом Трампом на передвиборчих дебатах, які пройшли ввечері у вівторок, 29 вересня. Відповідні результати опитувань громадської думки навели в середу, 30 вересня, американські телеканали.

Згідно з опитуванням, проведеними телекомпанією CNN, глядачі якої традиційно більше симпатизують демократам, 60% телеглядачів вважають, що Байден репрезентувався краще в дискусіях зі суперником за президентське крісло. Лише 28% віддали перемогу Трампу.

Опитування телекомпанії CBS також віддає перемогу Байдену, проте в даному випадку думки глядачів розділилися рівномірніше. Першість кандидатові від демократів віддали 48% учасників дослідження, чинному президентові – 41%.

При цьому американські ЗМІ оцінюють перший раунд дискусії вельми критично. Як зазначає той же телеканал CBS, «дебати занурилися в хаос, коли Трамп і Байден почали атакувати один одного». 83 відсотки глядачів каналу висловилися про дебати негативно і лише 17 – позитивно. Експерти на каналі CNN назвали їх «дуже поганою послугою демократії» і «абсолютно жахливими».

На думку старшого редактора CNN Кріса Чіліззи (Chris Cillizza), колонка котрого розміщена на головній сторінці сайту телеканалу, нічого хорошого про дискусію сказати не можна. «Це були найгірші дебати, які мені доводилося висвітлювати», – зазначив журналіст.

ЗМІ критикують учасників передовсім за те, що замість спокійного обговорення питань, які турбують американське суспільство, вони зайнялися взаємними звинуваченнями та образами. Передовсім Трамп постійно перебивав опонента і приписував собі різні заслуги без достатніх на те підстав. Проте Байден згодом і сам перейняв Трампову манеру ведення дискусії, вимагаючи від того замовкнути і називаючи його «клоуном».