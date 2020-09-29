Галицькі хроніки COVID-19: 29 вересня.

Станом на 09:00 28 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 46 965 хворих на COVID-19. За минулу добу – 465 нових випадків: 132 – на Івано-Франківщині, 169 – на Львівщині (провели 1452 ПЛР-тести) та 164 – на Тернопіллі (провели 774 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано сім летальних випадків: п'ять людей померло на Львівщині, троє – на Івано-Франківщині та ще четверо – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 вересня (09:00): 13 303 випадки, 164 нових
(за даними "Тернопільського ОЛЦ МОЗ України" – 163)
м. Тернопіль – 56 осіб
Борщівський район – 9 осіб
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 11 осіб
Заліщицький район – 7 осіб
Збаразький район – 11 осіб
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 11 осіб
Лановецький район – 3 особи
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 17 осіб
)Чортківський район – 7 осіб
Шумський район – 11 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 вересня (09:00): 20 085 випадків, 169 нових
м. Львів – 72 особи
Бродівський район – 5 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 16 осіб
Дрогобицький район – 1 особа
Жовківський район – 10 осіб
Золочівський район – 2 особи
Кам'янка-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 3 особи
Пустомитівський район – 15 осіб
Радехівський район – 8 осіб
Самбірський район – 1 особа
Сокальський район – 18 осіб
Стрийський район – 1 особа
Яворівський район – 9 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 вересня (09:00): 13 577 випадків, 132 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
29.09.2020