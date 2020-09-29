Галицькі хроніки COVID-19: 29 вересня.

Станом на 09:00 28 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 46 965 хворих на COVID-19. За минулу добу – 465 нових випадків: 132 – на Івано-Франківщині, 169 – на Львівщині (провели 1452 ПЛР-тести) та 164 – на Тернопіллі (провели 774 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано сім летальних випадків: п'ять людей померло на Львівщині, троє – на Івано-Франківщині та ще четверо – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 вересня (09:00): 13 303 випадки, 164 нових

(за даними "Тернопільського ОЛЦ МОЗ України" – 163)

м. Тернопіль – 56 осіб

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 11 осіб

Заліщицький район – 7 осіб

Збаразький район – 11 осіб

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 11 осіб

Лановецький район – 3 особи

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 17 осіб

)Чортківський район – 7 осіб

Шумський район – 11 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 вересня (09:00): 20 085 випадків, 169 нових

м. Львів – 72 особи

Бродівський район – 5 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 16 осіб

Дрогобицький район – 1 особа

Жовківський район – 10 осіб

Золочівський район – 2 особи

Кам'янка-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 3 особи

Пустомитівський район – 15 осіб

Радехівський район – 8 осіб

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район – 18 осіб

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 9 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

29 вересня (09:00): 13 577 випадків, 132 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.