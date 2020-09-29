Українці впевнюються, що війну почала Росія. І підозрюють олігархів.

В Україні поступово зростає число респондентів, котрі утвердилися в думці, що війну на Донбасі розпочала Росія. Певні у цьому майже двоє з трьох респондентів. Іще півтора року тому такої думки дотримувалася половина.

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, яке провів фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, 60,3% опитаних сказали, що війну на Донбасі почала Росія (в лютому 2019 року було 48,5%). Натомість 21,3% респондентів вважають, що "війну почали український уряд та олігархи", а 18,4% опитаних не визначилися з відповіддю. Частка "олігархічних" відповідей теж зросла.

У західному макрорегіоні 92% опитаних покладають відповідальність за початок війни на Росію, в центральному – 70%, у південному – 36%, у східному – 29%.

Частка тих, хто вважає відповідальним український уряд та олігархів, на сході найвища – 44%. На півдні – 25%, у центрі – 16%, на заході – 2%.

Дослідження проводилося на замовлення організації "Детектор медіа" з 14 до 19 вересня 2020 року. Опитано 2022 респондентів віком від 18 років методом інтерв'ю "обличчям до обличчя". Похибка вибірки не перевищує 2,3%.