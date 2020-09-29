Фокін не бачить доказів, що Росія воює з Україною.

Заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Вітольд Фокін заявив, що він не бачить доказів війни між Україною та Росією.

Про це він сказав на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва, повідомляє Hromadske.

"Я не політик. Зробити якесь визначення цього я не можу. Бо жодного підтвердження того, що там війна між Україною та Росією, поки що не бачив", – сказав Фокін.

Він зазначив, що проти України воюють найманці із майже 30 країн світу, і десь між ними є з Російської Федерації.

Фокін прийшов на засідання комітету на запрошення депутатів, які хотіли поставити йому питання через заяви про амністію та "особливий статус" Донбасу.