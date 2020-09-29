У Франківську реконструюють синагогу «Темпль».

В Івано-Франківську у єдиній діючій синагозі «Темпль» розпочали комплексну реконструкцію. До Рош га-Шана, свята початку нового року, яке припало на 10 вересня, оновили фасад будівлі та ліквідували тріщини у стінах та піддашші, через які до приміщення просочувалася дощова вода. Про це у коментарі JewishNews повідомив лідер єврейської громади Івано-Франківська Ігор Перельман.

Фото https://jewishnews.com.ua

На першочергові ремонтні роботи витратили близько 200 тисяч гривень, зібраних з пожертв в Україні та закордоном.

Фото https://jewishnews.com.ua

Наступним кроком має стати відновлення даху культової споруди зі встановленням чотирьох куполів. Для цього уже виготовили макет. Триває розробка проектно-кошторисної документації, необхідної для початку робіт.

Фото https://jewishnews.com.ua

На відновлення даху синагоги місцевій громаді необхідно зібрати 311 тисяч гривень.

ДЛЯ ДОВІДКИ

Синагога «Темпль» була офіційно відкрита у 1899 році. До початку Другої світової війни в Івано-Франківську діяло 56 синагог, синагога «Темпль» була найбільшою.

Будівля постраждала під час Першої світової війни та невдовзі її відреставрували. Під час Другої світової війни синагога була значною мірою зруйнована, а потім знову відремонтована.