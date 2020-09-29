У Франківську реконструюють синагогу «Темпль».

В Івано-Франківську у єдиній діючій синагозі «Темпль» розпочали комплексну реконструкцію. До Рош га-Шана, свята початку нового року, яке припало на 10 вересня, оновили фасад будівлі та ліквідували тріщини у стінах та піддашші, через які до приміщення просочувалася дощова вода. Про це у коментарі JewishNews повідомив лідер єврейської громади Івано-Франківська Ігор Перельман.

 

Фото https://jewishnews.com.ua

 

На першочергові ремонтні роботи витратили близько 200 тисяч гривень, зібраних з пожертв в Україні та закордоном.

 

Фото https://jewishnews.com.ua

 

Наступним кроком має стати відновлення даху культової споруди зі встановленням чотирьох куполів. Для цього уже виготовили макет. Триває розробка проектно-кошторисної документації, необхідної для початку робіт.

 

Фото https://jewishnews.com.ua

 

На відновлення даху синагоги місцевій громаді необхідно зібрати 311 тисяч гривень.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ

Синагога «Темпль» була офіційно відкрита у 1899 році. До початку Другої світової війни в Івано-Франківську діяло 56 синагог, синагога «Темпль» була найбільшою.

Будівля постраждала під час Першої світової війни та невдовзі її відреставрували. Під час Другої світової війни синагога була значною мірою зруйнована, а потім знову відремонтована.

29.09.2020

До теми

Вікінги: біляві нормани － це міф
ДНК-аналіз засвідчує, що походження вікінгів було різноманітним та помішаним.
28.09.20 | | Наука
Ідеї у зернах
Маркіян Прохасько
Найбільшим благословенням є той стан, випадок, талан, коли час до часу до тебе приходить ідея-чарівне-зернятко, що розширюється до розмірів мікрокосмосу.
27.09.20 | | Дискурси
Процес, що міг привести до перших органічних молекул
Щоб появилися органічні молекули, найчастіше потрібні живі істоти. Але звідки вони могли взятися ще перед зародженням життя? Нове дослідження містить здогадку. 
26.09.20 | | Наука
Volkswagen
Василь МАХНО
Для смутку пасують дощі –                                                       а для розваги побитий нещадно вчора                                                     срібний Volkswagen
26.09.20 | | Дискурси
Поговорити з Патті Сміт
Юлія Бондар
Розмова заходить про нью-йоркську погоду. Коли Патті Сміт розповідає про сонячні дні, хочеться подумки прогулюватися місцями, де вона блукала 60 років тому. Про які вона згадувала в своїй книзі «Просто діти». Хочеться зазирнути до книгарні «Strand and Scribner’s» на Мангеттені, де вона працювала, повернути на Холл-стрит та Клінтон-стрит, чекати на зустріч з Ворголом десь біля «Фабрики» чи «Max’s Kansas City», або попрямувати до Кенсінгтонських садів.
26.09.20 | | Штука
Гра з правилами у декораціях Андрія Сагайдаковського
Анна ЗОЛОТНЮК
Художник прослизає між денотатом і конотатом для відстороненого спостерігання, часто іронічного, багатошарового. Цим він підриває структуру тоталітарної мови. І тоталітарної не в тільки в політичному значенні вимірі, а в сенсі однозначності чи затертості образу.
25.09.20 | | Штука
Нелегітимне президенство і торг Білоруссю
Максим МУЛЯР
Бацька Лукашенко, котрого багато хто в Україні вважав ледь не стовпом спротиву Путінові, виявився головним інструментом російського лідера в справі підпорядкування Білорусі. 
25.09.20 | | У світі
Міг би бути класичний імпічмент
Володимир ПЕТРАКОВСЬКИЙ
Жодної антикорупційної політики в Зеленського – лише бажання контролювати.
25.09.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.