Урядова комісія виявила грубі порушення в польоті Ан-26 біля Чугуєва.

 

Урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом 25 вересня повністю дослідила "чорні скриньки" й встановила, що під час самого польоту та його організації припускалися грубих помилок.

 

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Олег Уруський на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Можна констатувати, що за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлено трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст перемовин як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів", – повідомив він.

 

Експерти встановили технічну причину нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску у вимірювачі моменту сили. "Це сталося внаслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна", – поінформував Уруський.

 

"Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень як у виконанні польотних завдань, так і в організації польотів загалом", – підкреслив віце-прем'єр.

 

Міністерство оборони України планує завершити власне службове розслідування 12 жовтня 2020 року.

 

07.10.2020

До теми

Поєдналися знову
Мирослав МАРИНОВИЧ
У Книзі Буття новий запис: 3 жовтня 2020 року відійшла у вічність Раїса Панасівна Руденко. Кажуть, перед смертю марила, розмовляла з Миколою Даниловичем. І вже їх більше ніхто і ніщо не роз’єднає, далі в них – вічність.
06.10.20 | | Україна
Львівській опері – 120
У святковому концерті взяли участь запрошені виконавці: солісти Національної опери України Валентин Дитюк (тенор) та Сергій Магера (бас), запрошена солістка Метрополітен-опера і Паризької опери Ольга Кульчинська (сопрано) та українська диригентка Оксана Линів, яка з успіхом виступає на провідних європейських сценах.
05.10.20 | | Штука
Led Zeppelin III – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Своїм третім альбомом Led Zeppelin довели, що остаточно завоювали світ, захопили його блюзовим і фолковим духом
05.10.20 | | Минуле
І людиноподібні дражняться
Грайливо дражнять одне одного і шимпанзе, і горили, й інші гомініди.
04.10.20 | | Наука
У теорії темної матерії виявили істотну прогалину
Вчені створили точну мапу розподілу темної матерії у трьох галактичних кластерах і виявили, що вона не узгоджується із теоретичними моделями.
04.10.20 | | Наука
Психоаналіз як теорія новочасності
Юрко ПРОХАСЬКО
Психоаналіз – це теорія складності всього. Приголомшливої складності. П'ята Фройдівська лекція у Львові
04.10.20 | | Дискурси
Раси й расизм
Станіслав Комарек
Переконання, що ми є спасителями планети, змінюється на впевненість у тому, що ми її знищимо, і запекла ненависть до себе – це трансформована пиха й завищена самооцінка
04.10.20 | | Дискурси
 «Вигнання з Раю»: післямова
Дарина Скринник-Миська
Що сьогодні можемо вважати першообразом – духовну сутність, символічно позначену іконою, чи цифровий код, візуалізований умовним зображенням-маскою? Чи можна співставити відношення між Богом та Його іконічним зображенням з відношенням між цифровим кодом та його візуалізацією?
03.10.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.