Урядова комісія виявила грубі порушення в польоті Ан-26 біля Чугуєва.

Урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом 25 вересня повністю дослідила "чорні скриньки" й встановила, що під час самого польоту та його організації припускалися грубих помилок.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Олег Уруський на своїй сторінці у Facebook.

"Можна констатувати, що за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлено трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст перемовин як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів", – повідомив він.

Експерти встановили технічну причину нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску у вимірювачі моменту сили. "Це сталося внаслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна", – поінформував Уруський.

"Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень як у виконанні польотних завдань, так і в організації польотів загалом", – підкреслив віце-прем'єр.

Міністерство оборони України планує завершити власне службове розслідування 12 жовтня 2020 року.