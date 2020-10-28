Причинами катастрофи біля Чугуєва визнали порушення правил і недостатній професіоналізм.

 

Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що одними з головних причин катастрофи літака Ан-26ш поблизу Чугуєва були системні порушення правил виконання польотів у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба і недостатньо професійна підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях.

 

Про це Уруський повідомив на засіданні Кабінету Міністрів у середу, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Головні причини катастрофи. Відсутність дієвого контролю над організацією та контролем польотів із боку посадових осіб Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, системні порушення правил виконання польотів у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба, недостатньо професійна підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях, здійснення всебічного аналізу характеру локальної відмови авіаційної техніки з моделюванням правильних і злагоджених дій для недопущення переростання особливої ситуації в катастрофічну", — сказав він.

 

Зі слів Уруського, урядова комісія підготувала низку пропозицій із метою недопущення таких авіаційних катастроф у майбутньому. "Також усі матеріали, напрацьовані урядовою комісією, буде передано до правоохоронних органів, які продовжують на сьогодні здійснювати слідчі дії з метою встановлення безпосередніх винних у цій страшній трагедії та скерування матеріалів до суду для встановлення винних", — сказав віцепрем'єр.

 

25 вересня приблизно о 20:50 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський сталася авіакатастрофа. Під час планових навчальних польотів впав і загорівся військовий літак марки АН-26, який здійснював посадку на аеродромі військової частини в місті Чугуєві Харківської області. На борту перебували 27 осіб (20 курсантів і сім офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України ім. Кожедуба). 26 людей загинули, вижив один курсант.

 

За фактом авіакатастрофи було розпочато кримінальне провадження за ст.416 (порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу та важкі наслідки) Кримінального кодексу України. Розпочали роботу комісія Міноборони з технічного розслідування авіакатастрофи й урядова комісія на чолі з віцепрем'єром Олегом Уруським.

 

23 жовтня Уруський повідомив, що комісія встановила причини авіакатастрофи. "На технічні неполадки, які мали місце, наклався людський фактор, плюс системні та серйозні порушення в організації польотів щодо гарантування безпеки польотів, розробки відповідних документів, що регламентують здійснення навчальних польотів", — розповів він на брифінгу.

 

Того ж дня генерал-майора Олександра Туринського наказом Міністерства оборони України відсторонили від виконання службових обов'язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил (ХНУПС) до остаточного офіційного встановлення всіх обставин і причин авіакатастрофи.

 

28.10.2020

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