Планується повторне розслідування трагедії з поромом Estonia.

Існує версія, що 1994 року пором зіткнувся з російською субмариною.

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас (Jüri Ratas) на спеціальній пресконференції, присвяченій 26-м роковинам загибелі порому Estonia, заявив про необхідність нового розслідування цієї трагедії. А колишній державний прокурор Марґус Курм (Margus Kurm), який у 2005–2006 роках очолював урядову комісію з розслідування щодо порому, заявив у інтерв'ю телеканалу Pealtnägija: нові кадри корпусу судна вказують на те, що, ймовірно, аварія сталася внаслідок зіткнення зі зовнішнім об’єктам.

Нагадаємо, що 28 вересня 1994 року в Балтійському морі сталася одна з найбільших морських катастроф мирного часу. Судно, що йшло з Таллінна до Стокгольма, затонуло. На облавку перебувало 989 осіб, 137 з яких були врятовані, 852 загинули.

1997 року був опублікований звіт про розслідування катастрофи, який визнали Естонія, Швеція і Фінляндія. У ньому зазначено, що причиною трагедії стали сильний шторм та несправність носових воріт (візору), які самовільно відчинилися під час руху.

У понеділок, 28 вересня, телеканал Discovery випустив документальний фільм шведських кінематографістів під назвою: «Estonia: знахідка, яка змінює все». Автори стрічки виявили велику пробоїну на правому борті порому, про яку не згадували в офіційному звіті. Кінемаграфісти порушили заборону естонської влади на будь-які занурення до порома, який лежить на глибині 83 метрів, і відрядили до нього батискафа-робота. Він і виявив дірку, про яку раніше ніхто не говорив. Відтак з’явилася версія про ймовірне зіткнення з великим об'єктом.





«Це свідчить про те, що Estonia зіткнулася з чимось досить великим, що могло пробити корпус. Для того, щоби пробити борт, потрібно було б, щоб, наприклад, мале рибальське судно врізалося в корпус порома на швидкості в чотири вузли», – зазначив Марґус Курм. Він припускає, що цим об’єктам був підводний човен, найімовірніше російський, котрих досить багато у водах Балтійського моря.