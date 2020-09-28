Галицькі хроніки COVID-19: 28 вересня.

Станом на 09:00 27 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 46 500 хворих на COVID-19. За минулу добу – 395 нових випадків: 110 – на Івано-Франківщині, 132 – на Львівщині (провели 474 ПЛР-тести) та 153 – на Тернопіллі (провели 347 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано сім летальних випадків: четверо людей померло на Івано-Франківщині та троє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 вересня (09:00): 13 139 випадків, 153 нових

Тернопіль – 40 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 15 осіб

Заліщицький район – 8 осіб

Збаразький район – 16 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 7 осіб

Лановецький район – 7 осіб

Монастириський район – 12 осіб

Підволочиський район – 9 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 16 осіб

Чортківський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 вересня (09:00): 19 916 випадків, 132 нових

(за даними "Львівського обласного ЦГЗ МОЗ України"  131)

м. Львів – 68 осіб

Бродівський район – 9 осіб

Городоцький район – 4 особи

Дрогобицький район – 3 особи

Жидачівський район – 3 особи

Жовківський район – 2 особи

Золочівський район – 3 особи

Миколаївський район – 1 особа

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 11 осіб

Самбірський район – 6 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 10 осіб

Стрийський район – 4 особи

Яворівський район – 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

28 вересня (09:00): 13 445 випадків, 110 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

28.09.2020

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