Галицькі хроніки COVID-19: 28 вересня.

Станом на 09:00 27 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 46 500 хворих на COVID-19. За минулу добу – 395 нових випадків: 110 – на Івано-Франківщині, 132 – на Львівщині (провели 474 ПЛР-тести) та 153 – на Тернопіллі (провели 347 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано сім летальних випадків: четверо людей померло на Івано-Франківщині та троє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 вересня (09:00): 13 139 випадків, 153 нових
Тернопіль – 40 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 15 осіб
Заліщицький район – 8 осіб
Збаразький район – 16 осіб
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 7 осіб
Кременецький район – 7 осіб
Лановецький район – 7 осіб
Монастириський район – 12 осіб
Підволочиський район – 9 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 16 осіб
Чортківський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 вересня (09:00): 19 916 випадків, 132 нових
(за даними "Львівського обласного ЦГЗ МОЗ України" – 131)
м. Львів – 68 осіб
Бродівський район – 9 осіб
Городоцький район – 4 особи
Дрогобицький район – 3 особи
Жидачівський район – 3 особи
Жовківський район – 2 особи
Золочівський район – 3 особи
Миколаївський район – 1 особа
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 11 осіб
Самбірський район – 6 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 10 осіб
Стрийський район – 4 особи
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 вересня (09:00): 13 445 випадків, 110 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.28.09.2020