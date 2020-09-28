У Німеччині визнали, що санкції США проти «Північного потоку – 2» не є протиправними.

Відповідний висновок зробила Наукова служба Бундестаґу ФРН.

Санкції Сполучених Штатів проти німецьких компаній, пов'язаних із будівництвом газогону «Північний потік – 2», не є явним порушенням міжнародного права. Такого висновку дійшла Наукова служба німецького Бундестаґу, як повідомило в понеділок, 28 вересня, ділове видання Handelsblatt.

«Допоки США діятимуть помірковано і арґументовуватимуть свої дії захистом інтересів безпеки, а також захистом від негативних впливів на економіку, міжнародне право може мало що протиставити вжиттю екстериторіальних санкцій», – йдеться в експертному висновку. Документ Наукова служба Бундестаґу підготувала на вимогу членкині комітету зі зовнішньої політики, депутатки від Лівої партії Севім Даґделен (Sevim Dağdelen).

Американський президент Дональд Трамп уже кілька років різко критикує будівництво газогону «Північний потік – 2». Зокрема, він дорікає Німеччині, що вона хоче отримати від США військову підтримку, але водночас допомагає Росії збільшити доходи від газового експорту. Адміністрація Трампа ще минулого року запровадила санкції проти компаній, які реалізовують газпромівський проєкт. Розширені санкції проти «Північного потоку – 2» готує і Конґрес Сполучених Штатів. Зокрема, вперше йдеться про конкретні санкції, які могли б бути застосовані щодо німецького порту Мукран, який відіграє важливу роль у будівництві газогону.

Суперечки викликають передовсім так звані екстериторіальні санкції до «Північного потоку – 2». У Німеччині багато хто стверджує, що вони суперечать праву, оскільки не захищають безпосередньо ні територію, ні громадян, ні підприємства США.