Галицькі хроніки COVID-19: 27 вересня.

Станом на 09:00 27 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 46 105 хворих на COVID-19. За минулу добу – 394 нових випадки: 123 – на Івано-Франківщині, 148 – на Львівщині (провели 1061 ПЛР-тест)  та 123 – на Тернопіллі (провели 969 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано дванадцять летальних випадків: четверо людей померло на Львівщині, четверо на Івано-Франківщині та ще четверо – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

  

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 вересня (09:00): 12 986 випадків,  123 нових

м. Тернопіль – 23 особи

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 14 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 21 особа

Збаразький район – 8 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 11 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 9 осіб

Тернопільський район – 16 осіб

Чортківський район – 8 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

27 вересня (09:00): 19 784 випадки, 148 нових

м. Львів – 97 осіб

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 5 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 5 осіб

Золочівський район – 2 особи

Кам'янка-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 1 особа

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 12 осіб

Самбірський район – 5 осіб

Сокальський район – 3 особи

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 5 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

27 вересня (09:00): 13 335 випадків, 123 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

27.09.2020

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