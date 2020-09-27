Галицькі хроніки COVID-19: 27 вересня.

Станом на 09:00 27 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 46 105 хворих на COVID-19. За минулу добу – 394 нових випадки: 123 – на Івано-Франківщині, 148 – на Львівщині (провели 1061 ПЛР-тест) та 123 – на Тернопіллі (провели 969 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано дванадцять летальних випадків: четверо людей померло на Львівщині, четверо на Івано-Франківщині та ще четверо – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 вересня (09:00): 12 986 випадків, 123 нових
м. Тернопіль – 23 особи
Бережанський район – 5 осіб
Борщівський район – 14 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 21 особа
Збаразький район – 8 осіб
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 11 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
Підгаєцький район – 9 осіб
Тернопільський район – 16 осіб
Чортківський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 вересня (09:00): 19 784 випадки, 148 нових
м. Львів – 97 осіб
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 5 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 5 осіб
Золочівський район – 2 особи
Кам'янка-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 1 особа
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 12 осіб
Самбірський район – 5 осіб
Сокальський район – 3 особи
Стрийський район – 3 особи
Яворівський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 вересня (09:00): 13 335 випадків, 123 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.27.09.2020