Галицькі хроніки COVID-19: 26 вересня.

Станом на 09:00 25 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 45 711 хворих на COVID-19. За минулу добу – 587 нових випадків: 132 – на Івано-Франківщині, 171 – на Львівщині (провели 1830 ПЛР-тестів) та 284 – на Тернопіллі (проведено 1034 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано п'ятнадцять летальних випадків: вісім людей померло на Львівщині, чотири на Івано-Франківщині та три – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 вересня (09:00): 12 863 випадки, 284 нових
(за даними ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» – 282)
м. Тернопіль – 44 особи
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 53 особи
Бучацький район – 33 особи
Гусятинський район – 6 осіб
Збаразький район – 9 осіб
Зборівський район – 10 осіб
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 19 осіб
Лановецький район – 13 осіб
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 13 осіб
Теребовлянський район – 26 осіб
Тернопільський район – 20 осіб
Чортківський район – 8 осіб
Шумський район – 11 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 вересня (09:00): 19 636 випадків, 171 новий
м. Львів – 112 осіб
Бродівський район –3 особи
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 4 особи
Дрогобицький район – 9 осіб
Жидачівський район – 3 особи
Жовківський район – 5 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 2 особи
Мостиський район – 4 особи
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 7 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 2 особи
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 7 осіб
Яворівський район – 4 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 вересня (09:00): 13 212 випадків, 132 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.26.09.2020