Галицькі хроніки COVID-19: 26 вересня.

Станом на 09:00 25 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 45 711 хворих на COVID-19. За минулу добу – 587 нових випадків: 132 – на Івано-Франківщині, 171 – на Львівщині (провели 1830 ПЛР-тестів)  та 284 – на Тернопіллі (проведено 1034 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано п'ятнадцять летальних випадків: вісім людей померло на Львівщині, чотири на Івано-Франківщині та три – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 вересня (09:00): 12 863 випадки,  284 нових

(за даними ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» – 282)

м. Тернопіль – 44 особи

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 53 особи

Бучацький район – 33 особи

Гусятинський район – 6 осіб

Збаразький район – 9 осіб

Зборівський район – 10 осіб

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 19 осіб

Лановецький район – 13 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 13 осіб

Теребовлянський район – 26 осіб

Тернопільський район – 20 осіб

Чортківський район – 8 осіб

Шумський район – 11 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 вересня (09:00): 19 636 випадків, 171 новий

м. Львів – 112 осіб

Бродівський район –3 особи

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 4 особи

Дрогобицький район – 9 осіб

Жидачівський район – 3 особи

Жовківський район – 5 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 2 особи

Мостиський район – 4 особи

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 7 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 7 осіб

Яворівський район – 4 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

26 вересня (09:00): 13 212 випадків, 132 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

26.09.2020

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