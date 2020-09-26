Впливовий кардинал Беччу подав до демісії.

Його підозрювали у причетності до розкрадання грошей Ватикану.

 

 

Впливовий італійський кардинал Джованні Анджело Беччу (Giovanni Angelo Becciu) подав до демісії з посади префекта Конґрегації канонізаційних справ і зрікся прав, пов’язаних з кардинальським саном. Про це повідомляє видання Vatican News з покликом на комюніке Служби інформації Святого престолу.

 

У прес-релізі причини відставки не вказуються. Сам же кардинал повідомив, що зробив це на прохання Папи Франціска. Він розповів, що перебуває під підозрою в передачі церковних грошей своїм братам, водночас спростував ці підозри зі словами, що не скоював жодних правопорушень.

 

«Це все сюрреалістично. Я відчував, що був другом Папи Римського, вірним виконавцем Папи Римського. Тоді Папа сказав мені, що більше не вірить мені, бо отримав повідомлення від маґістратів про те, що я скоїв привласнення», – розпачав Анджело Беччу.

 

За даними італійських ЗМІ, демісія пов'язана з розслідуванням у Ватикані справи про велику інвестицію в нерухомість в Лондоні, під час якої були допущені поважні порушення і розкрадання. Йдеться про будівництво готелю в Лондоні на кошти з церковних фондів, під час якого були виявлені явні перевитрати. 

 

«Я не вкрав жодного євро. Я не перебуваю під слідством. Якщо мене віддадуть під суд, я буду захищати себе», – процитував заяву 72-річного кардинала італійський портал Domani.

 

Беччу з 2011 до 2018 року був заступником державного секретаря Ватикану зі загальних справ. Конґрегацію канонізаційних справ він очолив у 2018 році одночасно з отриманням кардинальського сану.

26.09.2020

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