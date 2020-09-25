У «Львівській політехніці» відкрили дві відреставровані зали. ВІДЕО

У «Львівській політехніці» сьогодні, 25 вересня, урочисто відкрили актову залу та читальну залу старої бібліотеки, які реставрували упродовж кількох років. Реставрація відбувалася без залучення бюджетних коштів. Її здійснили доктори, аспіранти та студенти університету, повідомив ректор Юрій Бобало.

Фото https://lpnu.ua

Керівником реставраційного проєкту був завідувач кафедри архітектури та реставрації Інституту архітектури та дизайну «Львівської політехніки» професор Микола Бевз.

«Реставраційні роботи в головному корпусі університету є частиною програмних робіт із внесення комплексу будівель "Львівської політехніки" як унікального архітектурного ансамблю однієї з перших вищих технічних шкіл Європи, зі збереженими історичними будівлями та їхніми інтер’єрами, до Списку об’єктів Світової cпадщини ЮНЕСКО, шляхом розширення номінаційного подання Львова з 1998 року. Ми над цим працюємо вже кілька років і сподіваємося, що, провівши ще кілька етапів реставрації корпусів Політехніки, зможемо цього досягти», – зазначив науковець.

Актову залу Львіваської політехніки почали відновлювати у 2015 році після наукових архітектурно-реставраційних досліджень.

«Головне завдання, яке стояло перед нами, – повернути втрачений вигляд головного приміщення університету, адже тут колись була зала засідань великого сенату. Разом із командою фахівців ми реставрували малярську та скульптурну декорацію зали, крок за кроком повертаючи їй автентичний вигляд, який у 1884 року реалізував художник і архітектор Іван Долинський, за задумом першого ректора, архітектора Юліана Захарієвича», – розповів Микола Бевз.

Фото https://lpnu.ua

У 2018 році розпочали реставрацію інтер’єру читальної зали старої бібліотеки. Тут повністю перестелили підлогу, відтворивши давній малюнок. Також відреставрували збережені автентичні книжкові шафи з 1878-1880 років авторства Юліана Захарієвича та митця Леонарда Марконі. Їх заповнять стародруками, пов’язаними з історією Львівської політехніки.

Аналізуючи маскарони, які прикрашають шафи, архітектори з’ясували цікавий факт. «В архіві збережені креслення цієї шафи – їх зробив Юліан Захарієвич. Знаємо з документів, що їх йому допомагав виготовляти професор кафедри рисунку Леонардо Марконі. Ми здогадувалися, що маскарони – це стилізовані автопортрети Захарієвича та Марконі. Отож, коли знайшли фото Марконі, де він вбраний у сорочку з двома бантами, сумніви в нас зникли», – розповів Микола Бевз.

Верхній ярус шаф був повністю знищений у радянський час. Науковці спроєктували їхнє відтворення за кресленнями Захарієвича, які віднайшли в архівах університету, та давніми фото. Виготовлення самих шаф попереду. Також для зали виготовили великий дубовий стіл та світильники, які нагадують старі гасові лампи. Після завершення реставрації шаф відбуватиметься ремонт стелі.

Викладачі Інституту гуманітарних і соціальних наук університету розробляють екскурсійний маршрут найцікавішими місцями Львівської політехніки, серед яких будуть і відреставровані зали.