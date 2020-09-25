Секретар РНБО погрожує взяти на облік користувачів "ВКонтактє".

 

Рада національної безпеки і оборони України планує поставити на облік у правоохоронних органах усіх українців – користувачів забороненої в країні російської соцмережі "ВКонтактє".

 

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час онлайн-конференції "Цифрова трансформація держави: перспективи та ризики кібербезпеки" в п'ятницю, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Я хотів би звернути увагу на користувачів, які користуються цим забороненим ресурсом. Це має бути їхня відповідальність – навіщо вони це роблять і для чого вони це роблять. Річ у тім, що завдяки системі, яка наразі починає працювати, про всіх таких користувачів будемо мати розуміння, вони всі перебуватимуть на обліку. Якщо вони й надалі поширюватимуть російський контент на території України, вони матимуть певні проблеми вже безпосередньо з нашою Нацполіцією, з нашими силовими структурами", – заявив Данілов.

 

Він наголосив, що, згідно з українським законодавством, ресурс "ВКонтактє" не має працювати на території України. Однак цього не дотримуються. Водночас, за допомогою міжнародних партнерів у РНБО планують вирішити цю проблему вже найближчим часом.

 

Представник від Нацполіції України, заступник міністра внутрішніх справ Олексій Гончаров, погодився з думкою Данілова. Він зазначив: користувачі заборонених на території України ресурсів мають розуміти, що вони порушують законодавство, і нести за це відповідальність.

 

13 вересня російська адміністрація "ВКонтактє" повідомила, що їй вдалося обійти блокування на території України та поновити роботу мобільного додатку.

 

Рада національної безпеки та оборони повідомила у відповідь, що напрацьовує заходи для блокування аплікації. Водночас, РНБО застерегла користувачів: насправді Росія займається збором інформації про юзерів.

 

"Ми впевнені, що цей додаток використовують російські спецслужби для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений", – сказав заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк.

 

Демедюк додав, що цю інформацію, вірогідно, російські спецслужби використають у часі виборів в Україні.

 

 

25.09.2020

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