В Казахстані скасовано смертну кару.

Мораторій на страти діяв в країні з 2003 року.

Казахстан повністю скасував смертну кару, долучившись до міжнародного протоколу про скасування цього виду покарання. Про це повідомило казахське інформаційне агентство Tengrinews з покликом на повідомлення Міністерства закордонних справ Казахстану, оприлюднене в четвер, 24 вересня.

«Постійний представник Казахстану при ООН Кайрат Умаров підписав Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, спрямований на скасування смертної кари», – йдеться в повідомленні МЗС.

Про рішення Казахстану долучитися до цього документа раніше повідомив президент країни Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи з промовою на загальнополітичних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Він підкреслив, що Казахстан готовий до реалізації основоположного права на життя і людську гідність.

У Казахстані з 2003 року діяв безстроковий мораторій на страту. При цьому сама смертна кара як вид кримінального покарання мораторієм не скасовувалася і могла бути присуджена та виконана по закінченні року після скасування мораторію. Страта в Казахстані передбачалася за низкою статей, пов'язаних з тероризмом і військовими злочинами.

З 2004 року в Казахстані замість смертної кари застосовували довічне позбавлення волі. На даний момент у в'язниці республіці перебуває лише одна особа засуджена до страти. Це так званий «алматинський стрілець» Руслан Кулєкбаєв, котрий був визнаний винним в тому, що 2016 року розстріляв в Алмати десятьох осіб.