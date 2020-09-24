СБУ підтвердила в суді, що здійснювала операцію проти "вагнерівців".

Служба безпеки України офіційно підтвердила в суді, що незадовго перед затриманням російських бойовиків у Білорусі збирала докази щодо найманців. Офіційно спецслужба заперечувала підготовку операції проти "вагнерівців" – однак реальне судове рішення підтверджує інформацію викривачів, оголошену після втечі бойовиків із Білорусі.

Про це пише "Українська правда", поликаючись на рішення Київського апеляційного суду. Як зазначає видання, інформація із офіційних судових документів перегукується з даними, котрі журналісти-розслідувачі отримали неформально.

Вдалося встановити, що український суд заочно заарештував "вагнерівців" у кінці липня. Ті рішення наразі недоступні. Водночас, у публічному реєстрі з’явились два рішення із засідань, під час котрих адвокати бойовиків намагалися оскаржити попередньо призначений арешт.

В одному із цих документів містяться деталі справи, які підтверджують, що СБУ працювала над збором доказів проти "вагнерівців" перед самим їхнім затриманням у Білорусі.

Рішення суду стосується уродженця російського селища Ільїнка, який має сина 2007 року народження. Такі дані цілковито збігаються із досьє на одного з "вагнерівців" Дениса Харитонова, котре отримала "УП".

У рішенні йдеться, що підозру чоловікові оголосили 29 липня – в день, коли стало відомо про затримання бойовиків у Білорусі. Наступного дня підозрюваного оголосили в міжнародний розшук і заочно арештували в суді.

Зі судових рішень відомо, що в суді СБУ покликалась на низку доказів, отриманих 13-25 липня.

Зокрема, йдеться про повідомлення оперативного підрозділу, датовані 13 та 21 липня 2020 року. У цих повідомленнях йшлось, що "починаючи з 2020 року, на території Російської Федерації створено незаконне збройне формування" – очевидно ж, що це перегукується з роллю "вагнерівців".

Крім того, серед доказів є протокол зняття інформації з електронних інформаційних систем від 24 липня 2020 року, а також протокол огляду від 25 липня 2020 року (котрий підтверджує участь Харитонова у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків).

"УП" зазначає, що редакція має кілька документів, котрі, ймовірно, і є тими матеріалами, що на них покликався суд. Один із документів має назву "Протокол зняття інформації з електронних інформаційних систем", його дата – 24.07.2020 року (як і доказ, на який офіційно посилалась СБУ у суді).

Окрім того, на копії документа вказано, що слідчий Служби безпеки зняв інформацію із електронної скриньки "info@office-rosneft.org", котрою користується особа – "Сергій Петрович".

Раніше російські медії повідомляли, що бойовиків вербували з пошти "info@office-rosneft.org". Самі "вагнерівці" стверджували, що їхній куратор представлявся "Сергієм Петровичем".