Мотоцикліст Добкін балотується в голови Харкова навперейми Кернесу.

 

Колишній голова Харківської обласної адміністрації, ексголова Харкова Михайло Добкін зрезиґнував із ідеї балотуватися на посаду міського голови Києва й заявив про намір поборотися за крісло бурмистра Харкова. Раніше Добкін мав намір конкурувати в столиці з Віталієм Кличком; він заручився партнерством із "Партією Шарія" й записував відеоролики на мотоциклі.

 

Добкін і Кернес знову перетнуться – конкурентами

 

Про намір повернутися в крісло харківського голови Добкін повідомив на своїй сторінці у telegram.

 

"Сьогодні я подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду харківського міського голови. Не хочу тут багато писати про мотиви і причини такого рішення. Скажу лише одне: бажаю Геннадію Кернесу якнайшвидшого одужання і повернення до рідного Харкова", – поінформував він.

 

Добкін подякував киянам, котрі підтримували і котрі критикували, попрощавшись: "У нас все ще попереду!".

 

Михайло Добкін очолював Харків у 2006-2010 роках. Після перемоги Віктора Януковича керував Харківською ОДА, а мерію очолив його колишній заступник Геннадій Кернес.

 

Кернеса госпіталізували в Німеччині з важкою формою ковіду.

 

23.09.2020

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