Через пандемію змінено церемонію вручення Нобелівських премій.

Зокрема, скасовано урочисте велелюдне нагородження і традиційні банкети в Ратуші.

   

 

Традиційна церемонія вручення Нобелівських премій в 2020 році відчутно змінює формат через пандемію захворювання на COVID-19. Так, церемонію нагородження лауреатів в Стокгольмському концертному залі скасована. Про це повідомив на своєму сайті Фонд Нобеля. Її замінить телевізійна трансляція з увімкненням з декількох країн.

 

Окрім того, урочистий банкет в Стокгольмській ратуші цьогоріч не відбудеться. «Володарі премій 2020 року отримають запрошення на церемонію вручення нагород 2021-го і на відповідний банкет», – запевнили у фонді.

 

Цьогоріч медалі та дипломи будуть вручені лавреатам в країнах їхнього проживання «у безпечних формах». «До церемонії, швидше за все, будуть залучені амбасади або університети», – йдеться в повідомленні фонду. Імена лавреатів стануть відомими з 5 до 12 жовтня.

 

А в норвезькій столиці, де традиційно вручають Нобелівську премію миру, церемонія пройде в значно скромнішому форматі – не в ратуші, а в університеті Осло, де її не проводили з 1990 року. Урочистий банкет також цього року скасовано.

 

Нагадаємо, що вручення нобелівських нагород за традицією проходило в Стокгольмі і Осло в день смерті Альфреда Нобеля 10 грудня.

23.09.2020

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