Галицькі хроніки COVID-19: 23 вересня.

Станом на 09:00 23 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 43 925 хворих на COVID-19. За минулу добу – 725 нових випадків: 136 – на Івано-Франківщині, 252 – на Львівщині (провели 1125 ПЛР-тестів) та 337 – на Тернопіллі (провели 917 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано тринадцять летальних випадків: п'ятеро людей померло на Львівщині, троє на Івано-Франківщині та ще п'ятеро – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 вересня (09:00): 12 069 випадків, 337 нових
м. Тернопіль – 102 особи
Бережанський район – 16 осіб
Борщівський район – 42 особи
Бучацький район – 19 осіб
Гусятинський район – 10 осіб
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 16 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 15 осіб
Кременецький район – 22 особи
Лановецький район – 11 осіб
Монастириський район – 8 осіб
Підволочиський район – 4 особи
Теребовлянський район – 15 осіб
Тернопільський район – 16 осіб
Чортківський район – 18 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 вересня (09:00): 19 045 випадків, 252 нових
м. Львів – 92
Бродівський район – 6 осіб
Городоцький район – 14 осіб
Дрогобицький район – 15 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовкiвський район – 1 особа
Золочівський район – 9 осіб
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 12 осіб
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 3 особи
Пустомитівський район – 25 осіб
Радехівський район – 3 особи
Самбірський район – 7 осіб
Сколівський район – 11 осіб
Сокальський район – 27 осіб
Стрийський район – 13 осіб
Яворівський район – 7 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 вересня (09:00): 12 811 випадків, 136 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.23.09.2020