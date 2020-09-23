Галицькі хроніки COVID-19: 23 вересня.

Станом на 09:00 23 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 43 925 хворих на COVID-19. За минулу добу – 725 нових випадків: 136 – на Івано-Франківщині, 252 – на Львівщині (провели 1125 ПЛР-тестів) та 337 – на Тернопіллі (провели 917 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано тринадцять летальних випадків: п'ятеро людей померло на Львівщині, троє на Івано-Франківщині та ще п'ятеро – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 вересня (09:00): 12 069 випадків, 337 нових

м. Тернопіль – 102 особи

Бережанський район – 16 осіб

Борщівський район – 42 особи

Бучацький район – 19 осіб

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 16 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 15 осіб

Кременецький район – 22 особи

Лановецький район – 11 осіб

Монастириський район – 8 осіб

Підволочиський район – 4 особи

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 16 осіб

Чортківський район – 18 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 вересня (09:00): 19 045 випадків, 252 нових

м. Львів – 92

Бродівський район – 6 осіб

Городоцький район – 14 осіб

Дрогобицький район – 15 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовкiвський район – 1 особа

Золочівський район – 9 осіб

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 12 осіб

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 3 особи

Пустомитівський район – 25 осіб

Радехівський район – 3 особи

Самбірський район – 7 осіб

Сколівський район – 11 осіб

Сокальський район – 27 осіб

Стрийський район – 13 осіб

Яворівський район – 7 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

23 вересня (09:00): 12 811 випадків, 136 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.