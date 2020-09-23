Галицькі хроніки COVID-19: 23 вересня.

Станом на 09:00 23 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 43 925 хворих на COVID-19. За минулу добу – 725 нових випадків: 136 – на Івано-Франківщині, 252 – на Львівщині (провели 1125 ПЛР-тестів) та 337 – на Тернопіллі (провели 917 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано тринадцять летальних випадків: п'ятеро людей померло на Львівщині, троє на Івано-Франківщині та ще п'ятеро – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 вересня (09:00): 12 069 випадків,  337 нових

м. Тернопіль – 102 особи

Бережанський район – 16 осіб

Борщівський район – 42 особи

Бучацький район – 19 осіб

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 16 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 15 осіб

Кременецький район – 22 особи

Лановецький район – 11 осіб

Монастириський район – 8 осіб

Підволочиський район – 4 особи

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 16 осіб

Чортківський район – 18 осіб

Шумський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 вересня (09:00): 19 045 випадків, 252 нових

м. Львів – 92

Бродівський район – 6 осіб

Городоцький район – 14 осіб

Дрогобицький район – 15 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовкiвський район – 1 особа

Золочівський район – 9 осіб

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 12 осіб

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 3 особи

Пустомитівський район – 25 осіб

Радехівський район – 3 особи

Самбірський район – 7 осіб

Сколівський район – 11 осіб

Сокальський район – 27 осіб

Стрийський район – 13 осіб

Яворівський район – 7 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

23 вересня (09:00): 12 811 випадків, 136 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

23.09.2020

До теми

Метаморфози «Контрастів»
Богдан Сегін
В умовах пандемії форматних метаморфозів зазнав XXVI Міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти», концепція якого незмінна: представлення сучасної української музики у контексті світової та розкриття різноманітних сучасних форм, стилів, жанрів та інтерпретацій.
22.09.20 | | Штука
Хто першим отримає вакцину проти COVID-19?
Поки пандемія триває, мільйони людей, зокрема медики, літні люди та люди з супутніми захворюваннями, наражаються на смертельну небезпеку. Тож кого із них потрібно вакцинувати першими?
21.09.20 | | Наука
Львів з іншого погляду
Іван Городиський
У відповідь Юрію Винничуку: хочемо ми цього чи ні, але іноземні автори книг, у яких йдеться про історію Львова чи України, черпають думки та факти із джерел, які є для них доступні.
21.09.20 | | Дискурси
Оксана Линів  відкриє Байройт-2021
Честь відкривати Ваґнерівський фестиваль у 2021 році прем’єрою «Летючого Голландця» отримала відома українська диригентка Оксана Линів, яка стане першою жінкою-диригентом в 145-літній історії Байройтського театру.
20.09.20 | | Штука
Фройд: культура зґвалтованої психіки
Олександр Фільц-Павенцький
Позаземська душа Зиґізмунда Яковича Фройда у львівський Рік культури каже: «Поґвалтована психіка мститься не на насильниках, а на собі самій»
20.09.20 | | Дискурси
На шляху ковідоносному
Юрій Андрухович
Обираючи собі таку владу минулого року, ці люди ризикувати власним здоров’ям не збирались. Тим болючішою для них виявиться наша дійсність.
18.09.20 | | Дискурси
Філософія сміху
Чимало людей вважають філософію кумедною. Але й гумор має в собі щось філософське. Філософ Матіас Маркус розмірковує, як виникає гарний жарт.
18.09.20 | | Наука
Чи потрібен повторний локдавн?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Друга хвиля коронавірусу змушує відновлювати карантинні обмеження. Чи не завдасть це більшої шкоди суспільству, ніж сама пандемія? Науковці аналізують коронадосвід
18.09.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.