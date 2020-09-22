Галицькі хроніки COVID-19: 22 вересня.

Станом на 09:00 22 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 43 200 хворих на COVID-19. За минулу добу – 705 нових випадків: 137 – на Івано-Франківщині, 275 – на Львівщині (провели 1895 ПЛР-тестів) та 293 – на Тернопіллі (провели 743 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано сім летальних випадків: одна людина померла на Львівщині, чотири на Івано-Франківщині та дві – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 вересня (09:00): 11 732 випадки, 293 нових
м. Тернопіль – 123 особи
Бережанський район – 17 осіб
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 23 особи
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 29 осіб
Збаразький район – 18 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 17 осіб
Лановецький район – 17 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 10 осіб
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 15 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 вересня (09:00): 18 793 випадки, 275 нових
(за даними Львівського обласного центру громадського здоров'я - 269)
м. Львів – 117
Бродівський район – 6 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 8 осіб
Дрогобицький район – 9 осіб
Жидачівський район – 3 особи
Жовкiвський район – 16 осіб
Золочівський район – 8 осіб
Кам'янка-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 1 особа
Мостиський район – 11 особа
Перемишлянський район – 9 осіб
Пустомитівський район – 27 осіб
Радехівський район – 5 осіб
Самбірський район – 1 особа
Сокальський район – 23 особи
Стрийський район – 1 особа
Яворівський район – 22 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 вересня (09:00): 12 675 випадків, 137 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням. Галицькі хроніки covid-19. 21 вересня
22.09.2020