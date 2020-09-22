Галицькі хроніки COVID-19: 22 вересня.

Станом на 09:00 22 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 43 200 хворих на COVID-19. За минулу добу – 705 нових випадків: 137 – на Івано-Франківщині, 275 – на Львівщині (провели 1895 ПЛР-тестів) та 293 – на Тернопіллі (провели 743 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано сім летальних випадків: одна людина померла на Львівщині, чотири на Івано-Франківщині та дві – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 вересня (09:00): 11 732 випадки, 293 нових

м. Тернопіль – 123 особи

Бережанський район – 17 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 23 особи

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 29 осіб

Збаразький район – 18 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 17 осіб

Лановецький район – 17 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 10 осіб

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 15 осіб

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 вересня (09:00): 18 793 випадки, 275 нових

(за даними Львівського обласного центру громадського здоров'я - 269)

м. Львів – 117

Бродівський район – 6 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 8 осіб

Дрогобицький район – 9 осіб

Жидачівський район – 3 особи

Жовкiвський район – 16 осіб

Золочівський район – 8 осіб

Кам'янка-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 1 особа

Мостиський район – 11 особа

Перемишлянський район – 9 осіб

Пустомитівський район – 27 осіб

Радехівський район – 5 осіб

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район – 23 особи

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 22 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

22 вересня (09:00): 12 675 випадків, 137 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням. Галицькі хроніки covid-19. 21 вересня