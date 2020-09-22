Греція і Туреччина домовилися про відновлення зондажних перемовини.

Вони стосуватимуться розвідки нафтогазових покладів у спірних водах східного Середземномор'я.

Греція і Туреччина досягли домовленості про відновлення зондажних контактів щодо розвідки нафтогазових покладів у спірних водах східного Середземномор'я. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на інформацію Міністерства закордонних справ Греції.

«Греція і Туреччина домовилися про проведення найближчим часом 61-го раунду зондажних контактів в Стамбулі», – йдеться в короткому прес-релізі грецького МЗС, опублікованому у вівторок, 22 вересня. Перемовини такого кшталту були перервані 2016 року за ініціативою Туреччини. До цього відбулося 60 раундів розмов щодо розмежування морських зон в Східному Середземномор'ї. «Нині у нас склалася позитивна атмосфера. Ми близькі до початку пробних контактів. Але як швидко це станеться, залежить від двох сторін – від Греції і Туреччини», – пояснив офіційний речник грецького уряду Стеліос Пецас.

Нагадаємо, що Греція відмовляється визнавати укладений в листопаді 2019 року договір між Анкарою і Тріполі про взаєморозуміння щодо розмежування морських зон між Туреччиною і Лівією. За оцінкою грецького МЗС, документ, в якому є координати для фактичного розмежування морського шельфу і виняткових економічних зон Туреччини і Лівії, позбавляє грецькі острови, які розташовані між Туреччиною і Лівією, права на континентальний шельф і виняткові економічні зони.

Своєю чергою, Греція уклала цього літа з Італією і Єгиптом угоди про розмежування морських зон. Анкара заявила, що не визнає греко-італо-єгипетської угоди, й відрядила своє судно Oruc Reis в супроводі групи військових кораблів для сейсмічної розвідки на грецькому морському шельфі поблизу острова Кастелорізо. Греція ж привела в бойову готовність свої збройні сили і заявила, що буде захищати свої суверенні права.