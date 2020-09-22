Єврокомісія закликала українську владу "конструктивно взаємодіяти".

 

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель закликав українську владу до конструктивної співпраці із Міжнародним валютним фондом, аби отримати фінансову підтримку західних кредиторів, а задля збереження безвізового режиму наполіг на забезпеченні незалежності антикорупційних інституцій.

 

Про це Боррель сказав на пресовій конференції із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві у вівторок, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Ми також готові надати 1,2 млрд макрофінансової допомоги для того, щоб допомогти вирішенню проблем, пов'язаних з економічним спадом, який спричинений коронавірусною пандемією, але для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з МВФ, а також виконати всі ті вимоги, які стосуються зміцнення верховенства права в Україні", – сказав представник Єврокомісії.

 

Боррель зазначив, що він у Києві зустрівся з представниками українського парламенту та громадянського суспільства.

 

"І сигнал, який я передав їм усім, зрозумілий: ЄС підтримує Україну та її народ. Ми найсильніший і найнадійніший партнер України, і ми продовжимо підтримувати процес реформ, суверенітет і територіальну цілісність. У нас з Україною найусеосяжніша Угода про асоціацію, і Україна – це країна, яка отримує найбільшу європейську підтримку. Ми дуже віддані майбутньому України як вільної та процвітаючої країни", – додав він.

 

"Пандемія коронавірусу також погіршила гуманітарну ситуацію на сході України, і для того, щоб вирішити ці питання на сході, ЄС разом із країнами-членами ЄС надав 155 млн євро допомоги. Ми є найбільшим провайдером гуманітарної допомоги. Але я хотів би наголосити, що ЄС надає цю допомогу не тому, що є якимось благодійними фондом. Ми є політичною інституцією і ми робимо це, тому що ми зацікавлені в тому, щоб Україна була процвітаючою, демократичною та стабільною країною", – заявив Боррель.

 

Відповідаючи на питання журналістів про загрози для безвізового режиму з Європейською Унією в контексті порушення Україною зобов'язань щодо незалежного та справедливого конкурсу в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Боррель сказав: "Це дуже складне питання. Щодо призупинення безвізового режиму, в ЄС є відповідний механізм, у рамках якого готуються регулярні звіти щодо дотримання всіх вимог. Останній такий звіт був датований 10 липня 2020 року, він був перед самітом. Цей звіт підтверджує, що Україна продовжує відповідати всім орієнтирам, пов'язаним із безвізовим режимом. Але водночас відзначалася важливість подальшої ефективної, незалежної роботи антикорупційних органів і уникнення політизації правоохоронних органів", – сказав голова дипломатії ЄС.

 

Водночас Боррель запевнив, що ЄС підтримуватиме Україну в питаннях, які стосуються створення антикорупційної інфраструктури, а також упровадження судової реформи.

 

"Україна обрала шлях реформ і вже досягла значного прогресу в цьому. Ви можете повністю розраховувати на нашу підтримку. Безумовно, ми особливо зацікавлені в усіх тих питаннях, які стосуються створення антикорупційної інфраструктури та впровадження судової реформи. Ці питання залишаються надзвичайно важливими. Вони, зокрема, важливі для того, щоб відповісти на запит українського народу, і для того, щоб залучити нові іноземні інвестиції", – зазначив Боррель.

 

 

Жозеп Боррель привітав кроки, котрих Україна вживає для встановлення миру на Донбасі, й висловив сподівання, що Росія теж стане зацікавленою в завершенні конфлікту.

 

"Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Ми не визнаємо і не визнаватимемо незаконну анексію Криму. Президент Зеленський зробив важливі кроки, щоб дати більше місця діалогу та дипломатії. І ми закликаємо Росію зробити такі самі зусилля", – сказав Боррель.

 

22.09.2020

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