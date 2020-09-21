Галицькі хроніки COVID-19: 21 вересня.

Станом на 09:00 21 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 42 495 хворих на COVID-19. За минулу добу – 549 нових випадків: 156 – на Івано-Франківщині, 201 – на Львівщині (провели 913 ПЛР-тестів) та 192 – на Тернопіллі (провели 1202 ПЛР-тести).

 

 

За минулу добу зафіксовано десять летальних випадків: п'ять людей померло на Львівщині, три на Івано-Франківщині та дві – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 вересня (09:00): 11 439 випадків, 192 нових

Тернопіль – 83 особи
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 20 осіб
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 12 осіб
Збаразький район – 13 осіб
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 8 осіб
Монастириський район – 11 осіб
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 3 особи
Тернопільський район – 9 осіб
Чортківський район – 21 особа
Шумський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 вересня (09:00): 18 518 випадків, 201 новий

м. Львів – 95 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 32 особи

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 9 осіб

Золочівський район – 35 осіб

Миколаївський район – 3 особи

Мостиський район – 1 особа

Пустомитівський район – 10 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 2 особи

Стрийський район – 2 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 4 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

21 вересня (09:00): 12 538 випадків, 156 нових

м. Івано-Франківськ – 49 осіб

Тисменицький район – 16 оcіб

Снятинський район – 3 особи

Надвірнянський район – 3 особи

Косівський район – 14 осіб

Калуський район – 20 осіб

Долинський район – 8 осіб

Тлумацький район – 9 осіб

Галицький район – 12 осіб

Коломийський район – 6 осіб

Рожнятівський район – 1 особа

Богородчанський район – 11 осіб

Городенківський район – 3 особи

Рогатинський район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

21.09.2020

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