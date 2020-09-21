Галицькі хроніки COVID-19: 21 вересня.

Станом на 09:00 21 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 42 495 хворих на COVID-19. За минулу добу – 549 нових випадків: 156 – на Івано-Франківщині, 201 – на Львівщині (провели 913 ПЛР-тестів) та 192 – на Тернопіллі (провели 1202 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано десять летальних випадків: п'ять людей померло на Львівщині, три на Івано-Франківщині та дві – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 вересня (09:00): 11 439 випадків, 192 нових
Тернопіль – 83 особи
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 20 осіб
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 12 осіб
Збаразький район – 13 осіб
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 8 осіб
Монастириський район – 11 осіб
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 3 особи
Тернопільський район – 9 осіб
Чортківський район – 21 особа
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 вересня (09:00): 18 518 випадків, 201 новий
м. Львів – 95 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 32 особи
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 9 осіб
Золочівський район – 35 осіб
Миколаївський район – 3 особи
Мостиський район – 1 особа
Пустомитівський район – 10 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 2 особи
Стрийський район – 2 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 4 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 вересня (09:00): 12 538 випадків, 156 нових
м. Івано-Франківськ – 49 осіб
Тисменицький район – 16 оcіб
Снятинський район – 3 особи
Надвірнянський район – 3 особи
Косівський район – 14 осіб
Калуський район – 20 осіб
Долинський район – 8 осіб
Тлумацький район – 9 осіб
Галицький район – 12 осіб
Коломийський район – 6 осіб
Рожнятівський район – 1 особа
Богородчанський район – 11 осіб
Городенківський район – 3 особи
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.21.09.2020