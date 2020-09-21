Галицькі хроніки COVID-19: 21 вересня.

Станом на 09:00 21 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 42 495 хворих на COVID-19. За минулу добу – 549 нових випадків: 156 – на Івано-Франківщині, 201 – на Львівщині (провели 913 ПЛР-тестів) та 192 – на Тернопіллі (провели 1202 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано десять летальних випадків: п'ять людей померло на Львівщині, три на Івано-Франківщині та дві – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 вересня (09:00): 11 439 випадків, 192 нових

Тернопіль – 83 особи

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 20 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 12 осіб

Збаразький район – 13 осіб

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 8 осіб

Монастириський район – 11 осіб

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 3 особи

Тернопільський район – 9 осіб

Чортківський район – 21 особа

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 вересня (09:00): 18 518 випадків, 201 новий

м. Львів – 95 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 32 особи

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 9 осіб

Золочівський район – 35 осіб

Миколаївський район – 3 особи

Мостиський район – 1 особа

Пустомитівський район – 10 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 2 особи

Стрийський район – 2 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 4 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

21 вересня (09:00): 12 538 випадків, 156 нових

м. Івано-Франківськ – 49 осіб

Тисменицький район – 16 оcіб

Снятинський район – 3 особи

Надвірнянський район – 3 особи

Косівський район – 14 осіб

Калуський район – 20 осіб

Долинський район – 8 осіб

Тлумацький район – 9 осіб

Галицький район – 12 осіб

Коломийський район – 6 осіб

Рожнятівський район – 1 особа

Богородчанський район – 11 осіб

Городенківський район – 3 особи

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.