Суд окупаційної адміністрації "засудив" Рефата Чубарова до шести років ув'язнення.

У Представництві Президента України в АРК заявили, що засуджують вирок Верховного суду Криму, підконтрольного російській владі, стосовно голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.
Суд у Сімферополі 1 червня засудив його до шести років ув’язнення і штрафу, визнавши винним в "організації масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту, зазначає видання "Крим. Реалії".
Як йдеться в коментарі представництва, ухвалений вирок "є нічим іншим, як продовженням політики витіснення корінного кримськотатарського народу і його представницьких органів із Криму".
"Це є актом придушення будь-яких проявів непокори окупаційній владі і черговою спробою стерти в тимчасово окупованому Криму будь-яку іншу національну ідентичність, крім російської", – заявили у відомстві.
Там вкотре закликали Росію припинити переслідування в Криму громадян України "за національними і релігійними ознаками, за їхні погляди і переконання, за позицію та її вираження".
Адвокат Микола Полозов повідомив, що вже подав апеляційну скаргу на заочний вирок Чубарову в Сімферополі. Адвокат голови Меджлісу кримськотатарського народу за призначенням Олександр Осокін заявив, що має намір оскаржити заочний вирок.
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар назвала "ганебним судилищем" процес над головою Меджлісу кримськотатарського народу. А посол ЄС в Україні Матті Маасікас назвав "знущанням" вирок голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.
У Прокуратурі АРК і Севастополя кваліфікували вирок суду щодо Чубарова як "порушення законів і звичаїв війни".
Сам Чубаров в ефірі "Радіо Крим.Реалії" назвав вирок суду в Сімферополі "юридично нікчемним". Він сказав, що має намір звертатися до ЄСПЛ.
На засіданні "Верховного суду Криму" 24 травня обвинувачення вимагало 9 років позбавлення волі для Чубарова. Держобвинувач заявила на суді, що "вина Чубарова повністю доведена свідченнями потерпілих, свідків та іншими доказами у справі".
Наприкінці березня 2020 року управління слідкому Росії в Криму заочно висунуло обвинувачення Чубарову. Кримінальні справи порушені за ч. 1 ст. 212 (організація масових заворушень), ч. 2 ст. 280.1, ч. 1 ст. 280.1 КК Росії (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії). Тоді Чубаров зазначив, що російська влада "почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу". Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала цю справу незаконною і "ще одним із різновидів репресій проти корінного народу Криму".
02.06.2021