Суд окупаційної адміністрації "засудив" Рефата Чубарова до шести років ув'язнення.

 

У Представництві Президента України в АРК заявили, що засуджують вирок Верховного суду Криму, підконтрольного російській владі, стосовно голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

 

 

Суд у Сімферополі 1 червня засудив його до шести років ув’язнення і штрафу, визнавши винним в "організації масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту, зазначає видання "Крим. Реалії".

 

Як йдеться в коментарі представництва, ухвалений вирок "є нічим іншим, як продовженням політики витіснення корінного кримськотатарського народу і його представницьких органів із Криму".

 

"Це є актом придушення будь-яких проявів непокори окупаційній владі і черговою спробою стерти в тимчасово окупованому Криму будь-яку іншу національну ідентичність, крім російської", – заявили у відомстві.

 

Там вкотре закликали Росію припинити переслідування в Криму громадян України "за національними і релігійними ознаками, за їхні погляди і переконання, за позицію та її вираження".

 

Адвокат Микола Полозов повідомив, що вже подав апеляційну скаргу на заочний вирок Чубарову в Сімферополі. Адвокат голови Меджлісу кримськотатарського народу за призначенням Олександр Осокін заявив, що має намір оскаржити заочний вирок.​

 

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар назвала "ганебним судилищем" процес над головою Меджлісу кримськотатарського народу. А посол ЄС в Україні Матті Маасікас назвав "знущанням" вирок голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.

 

У Прокуратурі АРК і Севастополя кваліфікували вирок суду щодо Чубарова як "порушення законів і звичаїв війни".

 

Сам Чубаров в ефірі "Радіо Крим.Реалії" назвав вирок суду в Сімферополі "юридично нікчемним". Він сказав, що має намір звертатися до ЄСПЛ.

 

На засіданні "Верховного суду Криму" 24 травня обвинувачення вимагало 9 років позбавлення волі для Чубарова. Держобвинувач заявила на суді, що "вина Чубарова повністю доведена свідченнями потерпілих, свідків та іншими доказами у справі".

 

Наприкінці березня 2020 року управління слідкому Росії в Криму заочно висунуло обвинувачення Чубарову. Кримінальні справи порушені за ч. 1 ст. 212 (організація масових заворушень), ч. 2 ст. 280.1, ч. 1 ст. 280.1 КК Росії (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії). Тоді Чубаров зазначив, що російська влада "почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу". Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала цю справу незаконною і "ще одним із різновидів репресій проти корінного народу Криму".

 

02.06.2021

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