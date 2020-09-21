Військові кораблі ЗСУ вирушили на масштабні навчання "Об’єднані зусилля 2020".

Корабельна тактична група Військово-морських сил Збройних Сил України розпочала практичне виконання завдань у Чорному морі в рамках командно-штабних навчань "Об’єднані зусилля 2020".

Про це повідомляє прес-служба командування ВМС ЗСУ у Facebook.

У місці постійного базування екіпажі кораблів поповнили необхідні запаси та відпрацювали завдання з підготовки до бою та походу. Вирушаючи в район виконання завдань, тактична група пройшла суднохідним каналом Бузько-Дніпровського лиману, після чого виконала елементи спільного маневрування в Чорному морі.

Тренування продовжились й під час якірної стоянки на незахищеному рейді. Уже в темну пору доби військові моряки за допомогою корабельного обладнання здійснили спуск на воду та підйом швидкісних моторних човнів, а також зближення та швартування кораблів групи один до одного.

Загалом морська компонента навчань передбачає виконання комплексу практичних завдань в акваторії Чорного моря. Зокрема, команди кораблів вітчизняного флоту відпрацюють перехід морем у строях та ордерах, артилерійські стрільби, тралення міннонебезпечних водних ділянок, заходи підводної антидиверсійної боротьби, висадку морського десанту на необладнану ділянку узбережжя та інші.

Стратегічні командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля 2020" проходять у відповідь на проведення Росією навчань "Кавказ-2020".

Навчання триватимуть 22-25 вересня під керівництвом головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

У навчаннях братимуть участь приблизно 12 тисяч військовослужбовців і 700 одиниць техніки.

Навчання проводитимуть на єдиному оперативно-стратегічному фоні, який наближений до ймовірного характеру розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України. Вперше до навчань будуть залучені військові підрозділи країн-членів НАТО – США і Великої Британії – для спільного виконання навчально-бойових завдань. За проведенням навчань спостерігатимуть до 200 іноземних інструкторів.