Кіпр заветував санкції ЄУ проти Білорусі.

Таким чином Нікосія домагається запровадження штрафних заходів проти Туреччини.

 

 

Кіпр знову заблокував ухвалення рішення Європейської Унії щодо санкцій проти Білорусі. Представник Нікосії наклав вето на проєкт штрафних заходів у п'ятницю, 18 вересня, на засіданні Комітету постійних представників країн – членів ЄУ у Брюсселі. Про це повідомило видання Kölner Stadt-Anzeiger.

 

Таким чином запланований проєкт санкцій проти чотирьох десятків білоруських високопосадовців, котрих звинувачують у причетності до фальшувань на президентських виборах у серпня і вчиненні насильства щодо білоруських громадян, не зможе набути чинності.

 

«Такий крок Нікосії захищає режим Лукашенка від наслідків його недемократичних і насильницьких дій», – прокоментував дії кіпріотських представників європейський дипломат, котрий брав участь у засіданні, але побажав залишитися неназваним. Він висловив сподівання, що Кіпр таки зніме своє вето на наступному засіданні, коли знову підніматиметься білоруська тема. Воно заплановане на понеділок, 21 вересня.

 

Кіпр же пояснює свою протидію санкціям проти Білорусі прагненням домогтися запровадження штрафних заходів Євроунії проти Туреччини, яка веде розвідку газу в спірних водах східного Середземномор’я.

 

Документ щодо білоруських санкцій не може набути чинності вже близько двох тижнів, оскільки рішення про це має бути ухвалено одноголосно всіма 27 країнами ЄУ. 10 вересня Кіпр вже накладав вето проти планованих санкцій.

19.09.2020

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