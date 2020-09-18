За даними ФБР, Росія втручається в американські вибори проти Байдена.

Як засвідчує свіжа соціологія, ексвіцепрезидент все ще має вагому рейтингову перевагу над своїм конкурентом.

 

 

Росія не припиняє активних спроб вплинути на вибори президента США, заявив у четвер, 17 вересня, директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей (Christopher Wray), виступаючи на слуханнях у Комітеті з внутрішньої безпеки Палати представників Конґресу США. За його словами, мова поки що йде про «зловмисний вплив», а не про атаки на інфраструктуру виборів, як це було в 2016 році. Так, за даними ФБР, зараз Росія робить активні зусилля вплинути на вибори через соціальні мережі та ЗМІ.

 

«Консенсус розвідувального співтовариства полягає в тому, що Росія продовжує намагатися впливати на наші вибори… Росія намагається як посіяти ворожнечу, так і очорнити Джо Байдена, а також те, що росіяни розглядають як свого роду антиросійський істеблішмент», – цитує слова Рея видання The Washington Post.

 

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден є основним суперником глави Білого дому Дональда Трампа. Минулого тижня стало відомо, що російські гакери намагалися зламати мережі фірми, яка співпрацює зі штабом Байдена.

 

Тимчасом свіжа соціологія засвідчує, що Байден твердо випереджає президента-республіканця Дональда Трампа на загальнонаціональному рівні серед американських виборців. Його перевага становить дев’ять відсоткових пунктів, згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, проведеними 11–15 вересня.

 

Згідно з результатами, 50% ймовірних виборців збираються голосувати за Байдена, а 41% – за Трампа. Ще три відсотки підтримають одного з незалежних кандидатів, решта вагалися з відповіддю.

 

Опитування також показало, що більшість американських виборців уже визначилися з вибором. Дев'ять із десяти ймовірних виборців Байдена і вісім із десяти ймовірних виборців Трампа заявили, що вони «повністю впевнені» у своєму виборі.

18.09.2020

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