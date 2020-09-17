Прокуратура оголосила депутатові Юрченку підозру в хабарництві.

Народного депутата із фракції "Слуги народу" Олександра Юрченка в четвер допитали як підозрюваного у справі про вимагання хабарів. Юрченка ознайомили з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Так, антикорупційні органи проситимуть суд взяти народного депутата під варту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 млн грн", – йдеться у повідомленні на сторінці САП у Facebook.

Зазначено, що про дату і час засідання з обрання запобіжного заходу буде повідомлено додатково.

Згідно з даними слідства, народний обранець у завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду в сумі $13 тис. за внесення пропозицій до законопроєкту і в подальшому $200 тис. для підкупу народних депутатів – членів комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ВР за голосування за подані ним пропозиції.

"Генеральний прокурор за результатами вивчення матеріалів кримінального провадження склав і підписав повідомлення про підозру народному депутату України – члену комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, а також у підбуренні до надання неправомірної вигоди службовій особі, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч.4 ст.368, ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 КК України)", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Тим часом за помічника народного депутата Олександра Юрченка Івана Фіщенка, підозрюваного у хабарництві, вже внесли 1 млн грн застави.

"Вчора за нього у повному обсязі було внесено заставу. Суд підготував і видав відповідну довідку", – повідомили у Вищому антикорупційному суді.

У суді припустили, що Фіщенко, найімовірніше, вже вийшов на свободу, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

А Президент України Володимир Зеленський уже пообіцяв Юрченку в'язничний термін.

“Радий, що затримали людину, яка в партії “Слуга народу”, і який був такий, знаєте... завжди казав, що він чесна, порядна людина. Я дуже радий, сьогодні дала підозру генеральний прокурор, він її отримав і обов’язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади повинні ми всі робити, очищення влади повинні починати з себе, нічого не боятися”, – сказав Президент під час поїздки на Львівщину, згідно з повідомленням "Укрінформу".