Польща домагається видачі російських диспетчерів, причетних до смоленської катастрофи.

Москва наперед заявляє, що не виконає вимог Варшави

Через десять з половиною років після авіакатастрофи під Смоленськом, внаслідок якої загинув тодішній президент Польщі Лех Качинський і ще 95 високопоставлених осіб, польська прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт російських авіадиспетчерів, котрі працювали на летовищі в день трагедії. Про це повідомило Polskie Radio24.

«Слідча група №1 при крайовій прокуратурі звернулася до районного суду Варшава-Мокотов з клопотанням про тимчасовий арешт трьох диспетчерів, котрі несли службу на летовищі Смоленськ-Північний в 2010 році», – розповіла прессекретарка польської крайової прокуратури Ева Бялік (Ewa Bialik). Вона уточнила, що диспетчерам висунуто звинувачення в умисному доведенні до авіакатастрофи, яка потягнула за собою смерть великої кількості людей. Звернення прокуратури до суду – перший крок до оголошення підозрюваних у міжнародний розшук, що в подальшому дозволить вимагати їхньої видачі польській владі.

Польські слідчі встановили, що система радіолокаційної посадки, яка використовувалась на смоленському диспетчерському пункті, вийшла з ладу. Тож літак зник із моніторів диспетчерів. Останні ж продовжували передавали пілотам інформацію про місцезнаходження літака, роблячи це навмання. «Не знаючи фактичного місцезнаходження літака, диспетчери давали пілотам команди про зниження і захід на посадку», – наголосили в крайовій прокуратурі.

Однак Росія вже дала зрозуміти, що не має наміру видавати Польщі підозрюваних у причетності до смоленської катастрофи. Офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала дії Варшавської прокуратури «цькуванням». «Ми закликаємо партнерів припинити цю виставу, припинити цькування російських диспетчерів, всі спроби Варшави домогтися їхньої видачі марні. Згідно з нашою конституцією, Росія не має права нікому і за жодних обставин видавати своїх громадян», – заявила Захарова на брифінгу в четвер, 17 вересня.

Також і прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Москві негативно ставляться до наміру польської прокуратури добитися тимчасового арешту трьох диспетчерів, котрі чергували в аеропорту Смоленська в день катастрофи літака Качинського.

Нагадаємо, що президентський літак Ту-154 з польською урядовою делегацією розбився під час заходу на посадку на летовищі «Смоленськ-Північний» 10 квітня 2010 року. Внаслідок цього загинули всі 96 осіб, котрі перебували на облавку, в тому числі й президент Польщі Лех Качинський з дружиною Марією, представники вищого військового командування країни, відомі політики, громадські та релігійні діячі. Вони прямували на поминальні заходи до річниці розстрілу в Катині польських офіцерів співробітниками радянського НКВС.