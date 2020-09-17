Від призначення до звільнення 4 дні – рекорд прокурора Тернопілля.

Микола Петришин, якого призначили на посаду прокурора Тернопільської області тиждень тому, сьогодні, 17 вересня, звільнився з посади. Про це повідомила речниця прокуратури Тернопільщини Леся Гурецька у коментарі «Суспільному».

Фото https://tern.gp.gov.ua

14 вересня, через кілька годин після представлення новопризначеного прокурора, тернопільський громадський активіст Роман Довбенко повідомив на своїй facebook-сторінці, що Микола Петришин перебуває на робочому місці у стані алкогольного сп’яніння, позначивши у дописі Офіс генерального прокурора, генеральну прокурорку Ірину Венедіктову та Офіс президента, закликав відреагувати правоохоронців та попросив максимального поширення допису.

Інформацію про гучне святкування цього призначення та використання Миколою Петришиним нецензурної лексики в спілкуванні з новими підлеглими поширили тернопільські онлайн-медії та громадські активісти, зокрема і «Центр протидії корупції».

Наступного дня Микола Петришин провів пресконференцію, під час якої заявив, що його вже перевірили працівники СБУ та інспектори Генпрокуратури. Також Петришин заперечив, що святкував своє призначення, вживав алкоголь та некоректно поводився.

«Підрозділ інспекції перебував у моєму кабінеті, починаючи з 16-ї години. Тобто в робочий час. І фактично зібраних ними даних було достатньо для того, щоб зрозуміти, що будь-якого святкування не було. Мене не перевіряли на алкоголь. В тому не було необхідності», – заявив він та назвав інцидент провокацією.

За інформацією Центру протидії корупції, 16 вересня у Києві відбулося засідання дисциплінарної комісії Генпрокуратури. Петришину рекомендували подати у відставку.

«Офіційна причина звільнення – це непорозуміння з колегами, а неформальна – п'янка на робочому місці та невідповідна поведінка», – йдеться у дописі.

17 вересня прокурор Микола Петришин подав заяву на звільнення і її задовольнили, підтвердила речниця прокуратури Леся Гурецька.

Згадуваний активіст Роман Довбенко повідомив, що наступним прокурором Тернопільщини стане Андрій Миколайчук, оприлюднивши копію наказу за підписом генпрокурорки.

Фото facebook.com/rdovbenko