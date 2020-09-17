Кернеса евакуювали до Німеччини з важким ковідом.

Харківська міська рада підтвердила, що міського голову Геннадія Кернеса евакуювали для лікування до Німеччини.

Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю муніципалітету Юрій Сидоренко.

Речник підтвердив, що Кернеса спровадили у німецьку клініку в протиковідній капсулі, бо цього вимагає медичний протокол для таких хворих. Наразі міського голову тримають під апаратом високопотокової подачі кисню, але не апаратом штучної вентиляції легенів.

Той факт, що Кернес добре перебув політ, свідчить про те, що "стан його здоров'я не такий критичний, як описують деякі пабліки, інакше лікарі не дозволили б його транспортувати", проментували в мерії.

Сидоренко поінфомував, що голова Харкова перебуває при тямі й проходить повне медичне обстеження.

У міській раді стверджують, що погіршення стану здоров'я міського голови пов'язане не з COVID-19, "для лікування якого в Харкові створено всі умови", а з пораненням, яке Геннадій Кернес отримав у квітні 2014 року під час пробіжки.

"У вівторок відбулося погіршення його стану. Але ми наполягаємо, що всі плітки, чутки про кому, набряк мозку, інсульт – не більше, ніж просто розмови, спровоковані загостренням політичних перегонів на місцевих виборах", – запевнив Сидоренко.

Чиновник повідомив, що Геннадій Кернес особисто подаватиме свою кандидатуру для участі у місцевих виборах. Це потребує його особистої присутності.

Геннадій Кернес не з'являється на публіці близько трьох тижнів – востаннє він брав участь у публічних заходах на День міста, 23 серпня.

Вранці 11 вересня біля будівлі 17-ї міської лікарні журналісти зауважили автомобіль Toyota із номерами "0202" – такі ж цифри є на номерах декількох машин, якими користуються Геннадій Кернес, його охорона й оточення.

14 вересня видання ZN.UA, покликаючись на джерела в Офісі Президента, повідомило, що Геннадій Кернес захворів на коронавірус і впав у кому.

Telegram-канал "Харків NOW" повідомив, що Кернеса госпіталізували через загострення хронічних захворювань.