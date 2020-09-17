Європарламент вимагає зупинити «Північний потік – 2».

Таким, на думку євродепутатів, має бути один зі штрафних заходів за отруєння Навального.

Європейський парламент схвалив у четвер, 17 вересня, резолюцію в справі про отруєння «Новичком» російського опозиційного політика Олексія Навального. Євродепутати зажадали посилити санкції проти Росії і, зокрема, зупинити будівництво газогону «Північний потік – 2». Документ опубліковано на офіційному сайті Європарламенту.

За резолюцію проголосували 532 євродепутати, проти неї висловилися 84 парламентарі. Ще 72 утрималися. Прийнятий документ не носить законодавчого характеру, резолюція є рекомендаційною і не обов'язкова до виконання інститутами ЄУ та урядами країн-учасниць союзу.

Документ закликає голів МЗС європейських країн, які зустрінуться 21 вересня 2020 року на засіданні Ради ЄУ, в найкоротші терміни розробити список нових обмежувальних заходів щодо Росії, а також посилити вже чинні санкції. Зокрема, резолюція закликає впровадити механізми обмежень, які дозволять знаходити і заморожувати європейські активи осіб, викритих в розслідуванні справи про отруєння Навального.

У резолюції також наголошується, що нервово-паралітична речовина сімейства «Новичок» – це «хімічна зброя, яка може бути створеною тільки у військових лабораторіях, які належать державі, і не може бути придбана приватними особами; але якщо таке все ж сталося, то це порушення Росією своїх міжнародних зобов'язань».

Навального в резолюції названо «одним з небагатьох ефективних лідерів російської опозиції», юристом, блогером і борцем з корупцією, котрий розкрив «численні корупційні справи, пов'язані з компаніями та російськими політиками».