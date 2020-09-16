Німеччина запропонувала США відступного за можливість добудувати «Північний потік – 2».

Німці готові видати мільярд євро на будівництво LNG-терміналів.

Німецький федеральний уряд, намагаючись врятувати суперечливий проєкт газогону «Північний потік – 2», запропонував Сполученим Штатам мільярд відступного. Берлін висловив готовність вкласти один мільярд євро у будівництво в Німеччині терміналів для прийому американського скрапленого газу. Про це повідомило видання Die Zeit в середу, 16 вересня.

За даними видання, міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) на початку серпня передав американському колезі Стівену Мнучіну (Steven Terner Mnuchin) спочатку усно, а потім і письмово пропозицію Берліна профінансувати будівництво двох спеціальних портів у Брюнсбюттелі й Вільгельмсгафені для імпорту скрапленого газу зі США.

У письмовій пропозиції, надісланій до Вашінґтона сьомого серпня, уряд ФРН обіцяє «масштабно збільшити державну підтримку» спорудження LNG-терміналів, надавши додатково на ці проєкти близько одного мільярда євро державних інвестицій.

Натомість федеральний уряд попросив поступок з боку адміністрації США. «Як жест у відповідь США мали б дозволити безперешкодно завершити будівництво і експлуатувати "Північний потік – 2". Існуючі правові можливості для санкцій вичерпані не будуть», – цитує Die Zeit послання німецького уряду.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Представник Міністерства фінансів ФРН в рамках урядової пресконференції в Берліні відмовився відповідати на дотичні до цієї теми питання журналістів.