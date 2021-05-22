Премію імені Георгія Ґонґадзе 2021 року отримала Мирослава Барчук.

Лауреаткою Премії імені Георгія Ґонґадзе для українських журналістів у 2021 році стала журналістка, телеведуча Мирослава Барчук. Пані Мирослава рацювала на “5 каналі”, ТВі, “Еспресо”, була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. Нині є ведучою суспільно-політичного токшоу “Зворотний відлік” на суспільному телеканалі "UA:ПЕРШИЙ".

Відзначаючи професійний внесок Мирослави Барчук, членкиня капітули премії, дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця української служби “Голосу Америки” Мирослава Ґонґадзе сказала: “Ми з Мирославою одного покоління, усі ці 30 років незалежності у буквальному і переносному сенсах ходимо одними стежками від чернівецької “Червоної Рути” до київських майданів. І важко знайти більш цілісну, інтелектуальну і фахову журналістку, ніж Мирослава. Глибока і вірна принципам професії, вона є прикладом для молодого покоління журналістів”.

Отримуючи нагороду, Мирослава Барчук зазначила: “Я дуже часто в професії і в житті спираюся на Гіїну одержимість: коли стикаюсь з моральним нейтралітетом, коли стикаюсь з нерозрізненням добра і зла в медіасередовищі або просто в суспільстві. Чому я це кажу? Тому що мало в якій професії потрібно так часто робити морально-етичний вибір, як у нашій професії. Мало в якій професії можна так масштабно відстоювати правду та справедливість. І навпаки мало яка професія дає можливість масштабно ретранслювати брехню. Мало яка професія дає можливість створювати відчуття спільності”.

Окрім Мирослави Барчук, до списку фіналістів премії-2021 ввійшли головний редактор “Ліга.net” Борис Давиденко і головна редакторка онлайн-журналу Reporters Марічка Паплаускайте. Загалом до довгого списку номінантів на здобуття Премії імені Георгія Ґонґадзе 2021 року ввійшли 18 українських журналістів і журналісток.

Учасниками телецеремонії стали перший лауреат премії, головний редактор інтернет-видання “Історична правда” Вахтанґ Кіпіані та керівниця київського бюро “Радіо Свобода” Інна Кузнецова. Вели подію Ольга Сніцарчук та Юрій Макаров. Спеціальним гостем церемонії став музикант, лідер гурту “Плач Єремії” Тарас Чубай.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської бізнес-школи, Києво-Могилянською бізнес-школою та виданням “Українська правда”. Премія вручається раз на рік 21 травня – у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе.

“Премія постала на перетині кількох середовищ: правозахисного, медійного і середовища соціально відповідального бізнесу, – розповів під час заходу президент Українського ПЕН Андрій Курков. – Тому кожна наша церемонія – це насамперед заклик до професійної солідарності з тими журналістами, які постраждали через свою професійну діяльність і сьогодні не можуть бути з нами. Тож сьогодні ми закликаємо колег і всіх українців пам’ятати, що слово і правда мають свою ціну, і вона й досі дуже висока”.

Лауреат Премії імені Георгія Ґонґадзе визначається капітулою, яка складається з 9 осіб. Лише члени капітули можуть висувати номінантів на здобуття премії.

До капітули премії цього року ввійшли: дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця української служби “Голосу Америки” Мирослава Ґонґадзе; президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков; журналістка, співзасновниця та власниця видання “Українська правда” Олена Притула; декан Києво-Могилянської бізнес-школи Олександр Саврук; меценат премії та представник Асоціації випускників kmbs Максим Дядик; письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко; засновник “Історичної правди” та Музею-архіву преси, перший лауреат Премії імені Георгія Ґонґадзе Вахтанґ Кіпіані; публіцист, лауреат премії імені Георгія Ґонґадзе Павло Казарін; керівниця Київського бюро “Радіо Свобода” Інна Кузнецова.

Лауреат Премії отримує пам’ятну відзнаку – статуетку, яка відображає ідею премії, а також винагороду 100 тис. гривень.