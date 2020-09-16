Хабарництво "слуг": Антикорупційний суд заарештував помічника нардепа.

 

Вищий антикорупційний суд у вівторок обрав запобіжний захід помічникові народного депутата України, підозрюваного у пособництві в отриманні неправомірної вигоди, вчиненому службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

 

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

 

 

"Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн 552 тис гривень застави. Ухвала про застосування запобіжного заходу може бути оскаржена протягом 5 днів", – йдеться у повідомленні.

 

Як пише видання "Українська правда", суд заарештував Івана Фіщенка – помічника народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка, запідозреного Національним антикорупційним бюро в хабарництві.

 

Прокурор просив арешту помічника, тому що слідство іще не відшукало низку потрібних документів.

 

Крім того, як сказав прокурор, у справі "відбувся витік інформації до підозрюваного". Через цей витік фіґуранти скандалу під час здійснення спецоперації почали уникати спілкування зі секретним аґентом Національного антикорупційного бюро, котрий працював під прикриттям.

 

Сам Іван Фіщенко ствердив, що жодних хабарів не брав, а зі самим депутатом не спілкується.

 

"Це відео, яке сьогодні було в НАБУ... Я вважаю це неприпустимим. Пости в Facebook, яких безліч, все переплутано, – люди не розуміють, який законопроєкт, які правки", – заявив Іван.

 

Відповідаючи на питання, чи впізнає свій голос із плівок, Фіщенко сказав: "Хай суд доводить, експерти".

 

13 вересня колишній член фракції "Слуга народу", народний депутат Гео Лерос повідомив, що НАБУ нібито затримало помічника депутата зі "Слуги народу" Олександра Юрченка за хабарництво.

 

15 вересня Національне антикорупційне бюро України виступило із публічною заявою, в котрій закликало генеральну прокурорку Ірину Венедіктову підписати підозру народному депутату через неправомірну вигоду. Венедіктова ж заявила про недостатність доказів.

 

16.09.2020

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