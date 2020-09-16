В Україні – майже три тисячі випадків ковіду і новий рекорд смертності.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 2958 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число підтверджених захворювань зросло до 162 660.

 

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони у середу.

 

 

Минулої доби в Україні зафіксували рекорд смертності – 76 летальних випадків за добу. Загальне число померлих – 3340.

 

Найбільшу кількість добових випадків зафіксували на Тернопільщині (380) та в Києві (356). В Одеській області – 284 захворювання, у Харківській – 272, у Львівській – 187, в Івано-Франківській – 167, у Київській – 128, у Дніпропетровській – 109.

 

16.09.2020

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