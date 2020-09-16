У розвинених країнах найбільше довіряють Анґелі Меркель.

Трампа ж за рейтингом довіри випереджають навіть Путін і Сі Цзіньпін.

Бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель користується найбільшою довірою у мешканців 13 найрозвиненіших країн світу. Про це свідчать результати опитування американського соціологічного інституту Pew Research Center, які наводить газета Süddeutsche Zeitung у середу, 16 вересня.

Під час аналізу середнього значення за вибіркою дослідники дійшли висновку, що 76 відсотків респондентів довіряють тим рішенням, які ухвалює керівниця німецького уряду в міжнародних справах. При цьому лише 19 відсотків заявили, що такої довіри до Меркель не відчувають.

На наступній після німецької канцлерки позиції розташувався президент Франції Емманюель Макрон. Йому довіряють 64 відсотки респондентів, а 32 – не довіряють. Третя позиція – за прем’єр-міністром Об’єднаного Королівства Борисом Джонсоном. У нього теж рейтинг довіри хоч трохи, та все ж вищий за недовіру (48:46).

На четвертій позиції опинився, як це не дивно, Володимир Путін. Тішить лише те, що довіряє йому значно менше людей, ніж не довіряє. Про довіру щодо нього сказали лише 23 відсотки опитаних, при цьому 73 висловилися скептично щодо шефа Кремля.

На п’ятій позиції – голова КНР Сі Цзіньпін. Довіру йому висловили 19 відсотків мешканців розвинених країн. Про свою недовіру заявили 78%.

І завершує список глава Білого дому Дональд Трамп. Йому довіряють тільки 16 відсотків, не довіряють – 83.

Дослідження проводилося в період з 10 червня до третього серпня, в ньому взяли участь 13 273 респонденти. У добірку опитування ввійшли такі країни: Велика Британія, Швеція, Франція, Данія, Бельгія, Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Італія, Канада, Австралія, Японія, Південна Корея.